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ANM anunță cum va fi vremea până la jumătatea lunii octombrie

ANM anunță cum va fi vremea până la jumătatea lunii octombrietoamna / sursa foto: arhiva EvZ
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Din cuprinsul articolului

Vremea din România va avea, în următoarele patru săptămâni, valori termice în general apropiate de cele normale pentru această perioadă din an. Meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) estimează însă și intervale în care temperaturile vor fi ușor mai ridicate în anumite regiuni. În ceea ce privește precipitațiile, acestea vor fi deficitare la nivelul întregii țări în prima săptămână a prognozei.

Estimările pentru perioada 14 septembrie – 12 octombrie indică o evoluție fără abateri importante de la normalul climatologic, atât din punct de vedere termic, cât și pluviometric.

Prognoza ANM pentru săptămâna 14 – 21 septembrie

Prima săptămână va aduce temperaturi ușor mai ridicate decât cele obișnuite pentru această perioadă în regiunile vestice. În sud-est, valorile termice vor fi ușor mai scăzute decât normalul, în timp ce în restul țării se vor menține în jurul mediilor specifice.

În schimb, cantitățile de precipitații vor fi sub nivelul normal în toate regiunile. Deficitul de precipitații va fi mai accentuat în zonele intracarpatice.

Cum va fi vremea în perioada 21 – 28 septembrie

În a doua săptămână, temperaturile medii vor reveni în limitele normale pentru această perioadă, fără diferențe semnificative între regiuni.

Situația se va schimba în ceea ce privește ploile. Meteorologii estimează cantități ușor peste cele normale în regiunile estice și sud-estice. În restul teritoriului, precipitațiile se vor apropia de valorile obișnuite pentru această perioadă.

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Toamna. Sursa foto: Freepik

28 septembrie – 5 octombrie. Ce prevede ANM

Ultimele zile ale lunii septembrie și începutul lunii octombrie nu vor aduce schimbări importante. Temperatura medie a aerului va fi apropiată de normal în întreaga țară.

Același lucru este valabil și pentru precipitații. Regimul pluviometric este estimat a fi în limitele normale în toate regiunile.

Prognoza ANM, 5 – 12 octombrie

În prima parte a lunii octombrie, temperaturile ar putea crește ușor peste valorile normale în vestul țării. În celelalte regiuni, mediile termice vor rămâne apropiate de cele specifice perioadei.

Pentru precipitații, prognoza indică valori apropiate de normal la nivelul întregii țări.

Meteorologii precizează că estimările pentru următoarele patru săptămâni oferă tendințe generale și nu pot anticipa fenomenele meteorologice de scurtă durată.

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