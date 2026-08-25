Toamnă fierbinte în România. Prognoza ANM pe patru săptămâni

Temperaturile se vor menține peste valorile normale pentru această perioadă în vestul și sud-vestul României în cea mai mare parte a următoarelor patru săptămâni, potrivit prognozei publicate de Administrația Națională de Meteorologie (ANM).

În celelalte regiuni, temperaturile medii vor fi, în general, apropiate de cele specifice perioadei. Spre mijlocul lunii septembrie, meteorologii estimează și o diminuare a cantităților de precipitații în vestul țării, precum și local în nord, centru și sud.

Administrația Națională de Meteorologie a publicat, marți, prognoza pentru intervalul 24 august – 21 septembrie, cu estimări privind evoluția temperaturilor și a regimului pluviometric în cele patru săptămâni.

În ultima săptămână a lunii august, temperaturile medii vor depăși valorile climatologice în regiunile din vestul țării. În est și sud-est, valorile termice vor fi ușor mai scăzute decât cele normale, în timp ce în celelalte regiuni se vor situa în jurul mediilor specifice perioadei.

Din punct de vedere al precipitațiilor, meteorologii prognozează cantități mai mari decât cele obișnuite în zonele montane și în centrul țării, precum și local în est. În vestul extrem și în nord-vest, regimul pluviometric va fi deficitar, iar în restul teritoriului va fi apropiat de normal.

La începutul lunii septembrie, vremea va rămâne mai caldă decât în mod obișnuit în vestul și sud-vestul țării. Pentru celelalte regiuni, temperaturile medii sunt estimate să se mențină în limitele normale.

Cantitățile de precipitații ar putea fi ușor peste normal, local în centrul și estul țării. În restul teritoriului, acestea se vor apropia de valorile climatologice caracteristice perioadei.

În cea de-a treia săptămână a intervalului analizat, temperaturile vor continua să fie mai ridicate decât cele normale în regiunile vestice și sud-vestice. În celelalte zone ale țării, regimul termic va fi apropiat de mediile multianuale.

În ceea ce privește ploile, ANM estimează cantități apropiate de normele specifice perioadei în cea mai mare parte a României.

Pentru ultima săptămână a prognozei, temperaturile medii vor rămâne peste normal în vest și sud-vest și ar putea depăși valorile climatologice și în anumite zone din nord și centru. În restul țării, regimul termic va fi apropiat de cel obișnuit pentru această perioadă.

În schimb, precipitațiile sunt prognozate să fie deficitare în vestul țării și, local, în regiunile nordice, centrale și sudice. În celelalte zone, cantitățile de precipitații ar urma să se mențină în limite normale.

Estimările meteorologice pentru intervalul de patru săptămâni indică, astfel, o perioadă cu temperaturi predominant normale sau peste normal, în special în vestul și sud-vestul țării, în timp ce distribuția precipitațiilor va varia de la o săptămână la alta și de la o regiune la alta.