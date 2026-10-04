Social

Cum te protejezi de răceală și gripă toamna aceasta. Obiceiurile simple care îți cresc imunitatea, conform studiilor

Cum te protejezi de răceală și gripă toamna aceasta. Obiceiurile simple care îți cresc imunitatea, conform studiilorgripă. Sursa foto. Pixabay
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Tranziția către sezonul rece aduce provocări suplimentare pentru organismul uman. Odată cu sosirea toamnei, scăderea temperaturilor și schimbările de mediu necesită o atenție sporită acordată îngrijirii personale și prevenirii îmbolnăvirilor specifice acestei perioade.

Cum te protejezi de răceală și gripă toamna aceasta. Obiceiurile simple care îți cresc imunitatea, conform studiilor

Unul dintre cei mai importanți piloni ai unui sistem imunitar puternic este odihna corespunzătoare. Orele suficiente de somn oferă organismului resursele necesare pentru a combate factorii patogeni din mediu.

Într-un studiu în care voluntarii au fost expuși la un virus al răcelii, cei care dormeau mai puțin de șase ore pe noapte aveau un risc de peste patru ori mai mare de a se îmbolnăvi decât cei care dormeau mai mult de șapte, notează Men’s Fitness.

Răceală

Răceală. Sursa Foto: Arhiva EVZ

Mișcarea moderată menține defensiva organismului

Efortul fizic constant contribuie direct la reducerea frecvenței virozelor respiratorii. Activitatea aerobă practicată cu regularitate stimulează circulația sangvină și sprijină mecanismele naturale de apărare ale corpului.

Un studiu care a urmărit aproximativ 1.000 de adulți pe parcursul toamnei și iernii a constatat că persoanele care au făcut exerciții aerobice cinci sau mai multe zile pe săptămână au avut cu aproximativ 43% mai puține zile cu simptome respiratorii superioare decât cele care s-au antrenat o zi sau mai puțin.

Atenție la intensitatea antrenamentelor

Deși mișcarea este benefică, excesul poate avea efectul opus asupra sistemului imunitar. Antrenamentele extrem de solicitante pot slăbi temporar capacitatea corpului de a lupta cu infecțiile.

Sesiunile foarte lungi și foarte intense, în special eforturile de lungimea unui maraton, suprimă temporar funcția imunitară timp de mai multe ore. Suplimentarea cu vitamina D reduce modest infecțiile respiratorii în general.

Eficiența suplimentelor promovate în comerț

Atunci când vine vorba despre suplimentarea alimentară, nu toate produsele disponibile pe piață oferă rezultatele promise de reclame. Experții recomandă selectarea cu atenție a remediilor folosite.

În schimb, vitamina C, jeleuri pentru imunitate și orice este comercializat ca „booster” nu sunt atât de eficiente, potrivit sursei citate.

Stiri calde

16:25 - Proteste față de TollRo și scumpirea motorinei. Zeci de șoferi au ieșit pe străzile din Târgu Jiu și amenință cu blocaje

16:13 - Secretul caselor care păstrau căldura când temperaturile ajungeau la -30 de grade. Trucul folosit de oameni în urmă c...

16:01 - Bagajul de cabină, inclus în prețul biletului de avion. Când intră în vigoare noile reguli

15:50 - Panicǎ și suspiciuni în Rusia: Un caz mortal de ciumǎ la Irkutsk stârnește teorii ale conspirației și măsuri drastice...

15:39 - Muzeele europene își retrag cele mai valoroase comori din expoziții, de teama furturilor. Vizitatorii vor vedea tot m...

15:30 - Cum te protejezi de răceală și gripă toamna aceasta. Obiceiurile simple care îți cresc imunitatea, conform studiilor

HAI România!

Eșecul Guvernului Bolojan 2.0: Performanțele și strategiile de comunicare ale liderilor politici

Eșecul Guvernului Bolojan 2.0: Performanțele și strategiile de comunicare ale liderilor politici

Foarfeca de la Quantico și generalii fără armată

Foarfeca de la Quantico și generalii fără armată

Când se vor ieftini carburanții. Expert în energie: „Atâta vreme cât cererea se menține ridicată, nu văd de ce prețul ar scădea”

Când se vor ieftini carburanții. Expert în energie: „Atâta vreme cât cererea se menține ridicată, nu văd de ce prețul...

Proiecte speciale