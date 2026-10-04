Tranziția către sezonul rece aduce provocări suplimentare pentru organismul uman. Odată cu sosirea toamnei, scăderea temperaturilor și schimbările de mediu necesită o atenție sporită acordată îngrijirii personale și prevenirii îmbolnăvirilor specifice acestei perioade.

Unul dintre cei mai importanți piloni ai unui sistem imunitar puternic este odihna corespunzătoare. Orele suficiente de somn oferă organismului resursele necesare pentru a combate factorii patogeni din mediu.

Într-un studiu în care voluntarii au fost expuși la un virus al răcelii, cei care dormeau mai puțin de șase ore pe noapte aveau un risc de peste patru ori mai mare de a se îmbolnăvi decât cei care dormeau mai mult de șapte, notează Men’s Fitness.

Efortul fizic constant contribuie direct la reducerea frecvenței virozelor respiratorii. Activitatea aerobă practicată cu regularitate stimulează circulația sangvină și sprijină mecanismele naturale de apărare ale corpului.

Un studiu care a urmărit aproximativ 1.000 de adulți pe parcursul toamnei și iernii a constatat că persoanele care au făcut exerciții aerobice cinci sau mai multe zile pe săptămână au avut cu aproximativ 43% mai puține zile cu simptome respiratorii superioare decât cele care s-au antrenat o zi sau mai puțin.

Deși mișcarea este benefică, excesul poate avea efectul opus asupra sistemului imunitar. Antrenamentele extrem de solicitante pot slăbi temporar capacitatea corpului de a lupta cu infecțiile.

Sesiunile foarte lungi și foarte intense, în special eforturile de lungimea unui maraton, suprimă temporar funcția imunitară timp de mai multe ore. Suplimentarea cu vitamina D reduce modest infecțiile respiratorii în general.

Atunci când vine vorba despre suplimentarea alimentară, nu toate produsele disponibile pe piață oferă rezultatele promise de reclame. Experții recomandă selectarea cu atenție a remediilor folosite.

În schimb, vitamina C, jeleuri pentru imunitate și orice este comercializat ca „booster” nu sunt atât de eficiente, potrivit sursei citate.