Din cuprinsul articolului Luca Niculescu, a patra nominalizare pentru funcția de premier

Președintele USR, Dominic Fritz, a declarat luni seară că formațiunea va discuta cu premierul desemnat Luca Niculescu despre programul de guvernare, echipa propusă și majoritatea parlamentară care îl susține, înainte ca partidul să decidă dacă va acorda votul de învestitură.

„USR a luat act de desemnarea lui Luca Niculescu pentru funcția de prim-ministru. Este un diplomat de carieră respectat, renumit pentru execuția profesionistă a misiunilor care i-au fost încredințate, de exemplu procesul de aderare a României la OCDE. USR va analiza programul, echipa de miniștri și majoritatea care îl susține. Vom discuta cu premierul desemnat despre cum vrea să se asigure că guvernul poate să livreze rezultate așa cum au livrat miniștrii USR. Decizia va fi luată în forurile statutare ale partidului”, a afirmat Dominic Fritz.

Liderul USR a precizat însă că există o condiție pe care formațiunea nu o va negocia: partidul nu va susține un Guvern din care fac parte miniștri PSD sau care este controlat de PSD.

„Un lucru este însă clar: USR nu va susține un guvern cu miniștri PSD sau controlat de PSD. Nici nu va vota un premier folosit drept paravan pentru întoarcerea PSD la cutiile de pantofi. Un premier dependent de comenzi de la PSD nu va putea fi «independent». România are nevoie urgentă de un guvern. Dar are nevoie de unul care să scoată țara din criză, nu să-i întoarcă la putere pe cei care au provocat-o”, a argumentat Fritz.

Luca Niculescu, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe, este a patra nominalizare pentru funcția de premier anunțată luni de președintele Nicușor Dan.

După desemnare, Luca Niculescu a declarat că acceptă responsabilitatea în contextul dificultăților cu care se confruntă România: „Accept această responsabilitate cu deplina conștiință a dificultății momentului”.

Niculescu a precizat că prima sa misiune va fi formarea unei majorități parlamentare care să voteze un Guvern „profund ancorat” în direcția europeană și euroatlantică a României.

„Nu pot promite miracole, dar ce pot promite este seriozitate în folosirea banului public, predictibilitate pentru economie, respectarea angajamentelor României, accelerarea investițiilor și a reformelor și un stat care să funcționeze cât mai bine pentru cetățenii săi”, a mai declarat Luca Niculescu.