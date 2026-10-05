Nicușor îi dă lovitura lui Bolojan

De la ora 12:00, suntem în direct pe HAI România! alături de Adrian Severin pentru o analiză chirurgicală a evenimentelor care agită scena internă și internațională. O ediție densă, în care decodificăm jocurile de culise de la București, faliile sociale din Europa și marile mize geopolitice globale. Temele ediției de astăzi: * Negocierile de la Cotroceni sub lupă: Ce se joacă, de fapt, în spatele ușilor închise?

Analizăm compromisurile, presiunile și calculele de putere care vor stabili noua configurație politică a țării. * Revolta elevilor în Franța: Tensiuni în stradă și o generație tânără în fierbere. Cum a ajuns sistemul francez într-un nou punct de criză, ce nemulțumiri alimentează protestele elevilor și ce spune acest val de furie despre fragilitatea guvernării de la Paris.

* Miza alegerilor prezidențiale din Brazilia: O bătălie electorală crucială nu doar pentru America Latină, ci pentru întregul echilibru mondial. Ce înseamnă acest scrutin pentru viitorul BRICS, relațiile cu marile puteri și arhitectura Sudului Global. * Axa Nicușor Dan – Giorgia Meloni și bătălia pe bugetul UE: Ce mesaje transmite apropierea de liderul de la Roma, cum se renegociază fondurile la Bruxelles și ce șanse au marile proiecte urbane în fața noilor priorități financiare europene.

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