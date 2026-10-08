Republica Moldova. Pe măsură ce Republica Moldova se apropie de următoarele etape ale negocierilor pentru aderarea la Uniunea Europeană, Kremlinul ar putea intensifica propaganda menită să țină Chișinăul cât mai departe de parcursul european. Premierul Vasile Tofan avertizează că presiunea informațională va crește odată cu apropierea unor obiective-cheie, inclusiv primirea, pe 28 octombrie, a foii de parcurs pentru procesul de aderare.

Vasile Tofan spune că Republica Moldova a ajuns într-un punct avansat al procesului de aderare, chiar dacă ritmul negocierilor poate părea lent.

„Suntem într-un punct destul de avansat, chiar dacă poate ni se pare că procesul durează. Cu cât mai mult o să ne apropiem de aceste date, pe care ni le punem ca țintă ca să începem să închidem capitole, în 2027 să deschidem noi clustere, să finalizăm negocierile și să semnăm Tratatul”, a declarat premierul.

În opinia sa, apropierea de aceste obiective va determina și intensificarea propagandei ruse.

„Deci, cu cât mai mult ne vom apropia de aceste date, cu atât mai vocală va fi propaganda, care înțelege că se apropie momentul”, a spus Tofan.

Premierul consideră că autoritățile trebuie să fie pregătite pentru o creștere a tentativelor de destabilizare și de abatere a Republicii Moldova de la parcursul european.

„Eu cred că trebuie să fim gata de faptul că propaganda se va intensifica foarte mult și va încerca să ne dezbată din acest drum. Noi trebuie să fim și mai determinați să continuăm, în pofida tuturor încercărilor de a destabiliza și de a ne pune bețe în roate în parcursul nostru european”, a declarat Vasile Tofan.

Avertismentul vine după ce, pe 6 octombrie, comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, a anunțat că Republica Moldova va primi pe 28 octombrie foaia de parcurs pentru aderarea la Uniunea Europeană. Documentul va fi prezentat și Ucrainei, Muntenegrului și Albaniei.

Marta Kos a declarat că Republica Moldova are toate șansele să devină membră a Uniunii Europene dacă va continua să livreze rezultate în același ritm.

Revenită de la Bruxelles, viceprim-ministra pentru Integrare Europeană a explicat ce va însemna concret acest document pentru Chișinău.

„Înseamnă că suntem o țară care livrează și care este determinată serios să avanseze serios în procesul de negocieri. Această foaie de parcurs va fi prezentată către sfârșitul acestei luni și va include livrabile exacte și un calendar estimativ pentru închiderea negocierilor de aderare”, a declarat oficiala.

Potrivit acesteia, foaia de parcurs va oferi Republicii Moldova „mai multă predictibilitate și mai multă previzibilitate” în procesul de negocieri.

Republica Moldova a deschis în această vară două capitole de negociere, Clusterul 1 „Valori fundamentale” și Clusterul 6 „Relații externe”.

Autoritățile de la Chișinău și oficialii europeni au anunțat în repetate rânduri că negocierile pentru celelalte patru clustere ar putea fi deschise până la sfârșitul acestui an.

Obiectivul autorităților este ca, în 2027, să fie deschise noi clustere, iar negocierile să avanseze spre etapa de finalizare și semnarea Tratatului de aderare.

În paralel cu avansarea negocierilor, Republica Moldova urmează să beneficieze de o nouă tranșă de 157 de milioane de euro din Planul de Creștere al Uniunii Europene.

Banii vin după îndeplinirea a 18 angajamente de reformă asumate de Chișinău în primul semestru al acestui an, în cadrul procesului de apropiere de UE.