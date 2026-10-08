Gruparea teroristă Hezbollah ar fi primit 200 de milioane de dolari din Iran pentru a sprijini persoanele strămutate de războiul cu Israelul din Liban, potrivit a două persoane cu informații directe despre transfer, citate de Reuters. Informația, publicată pe 7 octombrie 2026, este însă contestată de Statele Unite, care susțin că transferul nu a avut loc.

Potrivit surselor Reuters, banii ar fi ajuns la Hezbollah în septembrie, într-un moment în care sancțiunile americane asupra Iranului și restricțiile asupra fluxurilor financiare către gruparea libaneză s-au intensificat.

Un oficial al grupării teroriste Hezbollah a confirmat doar că gruparea a obținut o sumă de bani și că urmează să fie anunțat un plan de distribuire, fără să precizeze sursa fondurilor.

Sursele citate de Reuters susțin că Hezbollah intenționează să acorde, într-o primă etapă, câte 3.000 de dolari pentru fiecare familie afectată.

Prioritate ar urma să aibă familiile din localități distruse sau din zone care nu mai pot fi accesate din cauza ocupației israeliene. Potrivit uneia dintre surse, aproximativ 50.000 de familii s-ar afla în această situație.

Dacă informația privind suma totală se confirmă, cei 200 de milioane de dolari ar reprezenta una dintre cele mai importante operațiuni de sprijin financiar anunțate de Hezbollah pentru comunitatea sa după actualul conflict. Gruparea a fost criticată anterior pentru lipsa unor programe de amploare destinate persoanelor strămutate.

Administrația americană contestă însă existența transferului.

Purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Tommy Pigott, a declarat că banii „nu sunt acolo” și a acuzat Hezbollah că încearcă să-și protejeze imaginea prin informații false privind un presupus flux de numerar din Iran.

La rândul său, Departamentul Trezoreriei SUA a susținut că Iranul se confruntă cu dificultăți tot mai mari în ceea ce privește finanțarea și transferul fondurilor. Washingtonul a anunțat că va continua să exercite presiuni financiare asupra Hezbollah prin sancțiuni.

Prin urmare, suma de 200 de milioane de dolari trebuie tratată ca o informație atribuită surselor Reuters și nu ca un transfer confirmat oficial de autoritățile iraniene sau libaneze.

Una dintre sursele citate de Reuters a afirmat că intermediarii implicați în mutarea banilor au perceput un comision de 20%, de patru ori mai mare decât nivelul obișnuit.

Costul ridicat ar reflecta riscurile asociate transferurilor către Hezbollah, în condițiile în care autoritățile americane au înăsprit măsurile împotriva rețelelor financiare despre care susțin că sprijină gruparea.

Potrivit aceleiași surse, companiile financiare din Irak și Dubai care facilitau anterior astfel de operațiuni nu mai reprezintă opțiuni viabile, iar presiunea asupra mecanismelor de transfer s-ar fi extins și în Turcia. Nu au fost oferite detalii publice despre traseul exact al banilor către Liban.

Liderul Hezbollah, Naim Qassem, anunțase în septembrie că gruparea urma să contribuie la un proiect destinat construirii de locuințe pentru mii de persoane strămutate de război.

Qassem a spus că Hezbollah va folosi „resurse disponibile și donații”, fără să precizeze atunci valoarea finanțării sau proveniența acesteia. Reuters relata că, după războiul din 2006 cu Israelul, Hezbollah distribuise rapid bani către persoanele afectate și contribuise la reconstrucția zonelor distruse din sudul Beirutului.

Situația este diferită în actualul conflict, în condițiile în care distrugerile din sudul Libanului sunt extinse, iar nevoile financiare pentru reconstrucție sunt considerabile.

Premierul libanez Nawaf Salam a estimat în septembrie că reconstrucția în urma celor două războaie purtate cu Israelul începând din 2024 ar putea costa peste 27 de miliarde de dolari, potrivit Reuters.

Conflictul a provocat, de asemenea, o presiune semnificativă asupra economiei libaneze. În mai, ministrul Finanțelor Yassine Jaber estima că economia țării s-ar putea contracta cu cel puțin 7% în 2026, în timp ce pagubele provocate de război ar putea ajunge la 20 de miliarde de dolari.

Reuters relata că atacurile israeliene din Liban au ucis peste 4.300 de persoane începând cu 2 martie, potrivit Ministerului libanez al Sănătății, care nu precizează câți dintre cei decedați erau combatanți. Sute de mii de persoane au fost strămutate în urma luptelor.

Presupusul transfer ar avea loc într-un moment în care Iranul se confruntă cu presiuni economice și financiare sporite din partea Statelor Unite.

Potrivit Reuters, Teheranul promisese anterior Hezbollah o finanțare suplimentară după un acord interimar încheiat cu Washingtonul în iunie, care permitea Iranului să își vândă petrolul. Înțelegerea s-a prăbușit însă în iulie, iar ulterior Washingtonul și-a intensificat sancțiunile și presiunile asupra exporturilor iraniene de petrol.

Pentru Hezbollah, accesul la finanțare este esențial atât pentru sprijinirea comunităților afectate, cât și pentru menținerea structurilor proprii.

Sursele citate de Reuters afirmă că gruparea a continuat să își plătească luptătorii și familiile celor uciși în timpul conflictului, în ciuda dificultăților tot mai mari în obținerea și transferarea fondurilor.