Israelul va ataca din nou ținte legate de programul nuclear din Iran, dacă regimul de la Teheran încearcă să-l reconstruiască sau continuă dezvoltarea de de rachete balistice, chiar dacă Republica Islamică va ajunge la un nou acord cu Statele Unite, a declarat sâmbătă ministrul israelian al Energiei, Eli Cohen, citat de Al Jazeera.

„Dacă Iranul face greșeala și încearcă să-și reînnoiască programul nuclear sau programul de rachete balistice, chiar dacă există un acord cu Statele Unite, vom fi acolo pentru a ataca”, a declarat Cohen pentru agenția de știri israeliană Ynet.

Eli Cohen a declarat că regimul din Iran ar fi obținut arme nucleare dacă Israelul nu ar fi acționat și a spus că serviciile secrete israeliene evaluează că atacurile comune americano-israeliene întârzie programul nuclear al Teheranului cu doi până la patru ani.

„Ne-am dovedit deja capacitățile”, a spus Cohen.

Avertismentul vine în contextul în care oficialii iranieni semnalează că sunt deschiși la o nouă încercare de diplomație cu Washingtonul, continuând în același timp să se opună presiunilor americane privind Strâmtoarea Ormuz și ambițiile nucleare ale Teheranului.

Departamentul de Stat a declarat sâmbătă că Hezbollah „primește pur și simplu ordine de la Iran” și a cerut grupării teroriste să se dezarmeze, în timp ce Washingtonul insistă pentru un guvern libanez suveran, liber de influența Teheranului.

„Statele Unite sunt alături de poporul libanez și își doresc ca Libanul să fie o țară sigură și suverană. Pentru ca acest lucru să se întâmple, Hezbollah trebuie să se dezarmeze”, a declarat un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat într-un comunicat distribuit de Ambasada SUA la Beirut.

Purtătorul de cuvânt a declarat că guvernul libanez este „singurul interlocutor legitim” pentru discuțiile despre viitorul țării și a îndemnat Hezbollah să predea armele statului.

„Când Hezbollah va decide că este gata să facă acest lucru, poate discuta cu statul libanez”, a spus purtătorul de cuvânt. „Dar, așa cum stau lucrurile, Hezbollah până acum nu vrea să vorbească cu statul libanez, nici cu noi, nici cu Israelul, pentru că pur și simplu primește ordine de la Iran.”

„Este timpul ca Hezbollah să facă ceea ce este mai bine pentru Liban și pentru poporul libanez”, a concluzionat declarația.