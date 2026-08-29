O mamă iraniană a doi copii a fost condamnată la moarte prin spânzurare pentru simpla filmare a unui magazin în flăcări în timpul protestelor anti-regim din ianuarie, potrivit unui nou raport citat de New York Post.

Leila Abolhasani, în vârstă de 43 de ani, una dintre cele aproximativ 50.000 de persoane arestate în timpul protestelor din Iran la începutul anului, a fost condamnată la moarte sub acuzația de „Moharebeh” - care se traduce prin „vrăjmășie împotriva lui Dumnezeu”, a relatat IranWire.

Abolhasani, mamă a doi adolescenți, a fost arestată în orașul satelit iranian Shahin Shahr pe 8 ianuarie, după ce a fotografiat un incendiu la un magazin alimentar Ofogh Koorosh, a declarat o sursă pentru IranWire.

Sistemul judiciar al țării — sistemul juridic autoritar bazat pe legea islamică Sharia, aflat sub controlul Liderului Suprem — a acuzat-o pe Abolhasani de implicare în incendierea magazinului, o acuzație care se pedepsește cu moartea, potrivit sursei publicației.

Însă familia lui Abolhasani a contestat acuzația că aceasta a fost implicată în aprinderea incendiului, susținând că tocmai a filmat incendiul, a relatat NewsNation.

Detaliile privind probele instanței care o leagă de incendiu, desfășurarea procesului și apărarea sa juridică nu au fost făcute publice.

Abolhasani a fost deținută la închisoarea Dowlatabad din orașul Isfahan de la arestarea sa.

La sfârșitul lunii mai, Abolhasani a fost condamnată la moarte de Vahid Hemmatnejad, președintele Secției 5 a Curții Revoluționare din Isfahan.

S-a dispus executarea ei prin spânzurare.

Mama a făcut apel împotriva verdictului, iar cazul ei a fost trimis la Curtea Supremă pentru revizuire, potrivit IranWire.

Se pare că acum Curtea Supremă examinează apelul lui Abolhasani.

Un refugiat iranian care a vorbit cu NewsNation a declarat că executarea planificată a lui Abolhasani acționează ca un alt avertisment din partea regimului către cetățeni că, dacă se opun conducerii lor, ar putea fi uciși.

„Ea (Abolhasani) a fost arestată pentru că a documentat ceea ce se întâmpla și a fost condamnată la moarte”, a declarat refugiatul publicației.

„Munca ei ar fi putut fi foarte eficientă în a arăta lumii cât de brutal și sălbatic este regimul și nu vor ca lumea să vadă adevărul”, a adăugat refugiata.

„De aceea încearcă să o execute. Vor ca cazul ei să servească drept lecție pentru oricine încearcă să spună adevărul despre regim.”

Refugiata a afirmat că regimul vrea să „creeze frică în rândul oamenilor, astfel încât oricine s-ar putea gândi să dezvăluie adevărul să se teamă prea mult ca să o facă.”

„Vor ca oamenii să tacă și să țină adevărul ascuns pentru totdeauna.”

În timpul protestelor din ianuarie, aproximativ 50.000 de oameni, inclusiv 250 de copii, au fost uciși de Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice, a declarat o sursă pentru NewsNation.

Agenția de știri Human Rights Activists, cu sediul în SUA, estimează că aproximativ 50.000 de persoane au fost arestate în timpul demonstrațiilor.

La începutul acestei luni, șeful Națiunilor Unite pentru drepturile omului, Volker Türk, a declarat că Iranul a executat cel puțin 56 de persoane sub acuzații legate de securitatea națională începând cu 19 martie, inclusiv 27 de cazuri legate de protestele din ianuarie.

Înaltul reprezentant pentru drepturile omului a declarat că execuțiile și condamnările la moarte au crescut din martie și că peste 100 de alte persoane se confruntă cu acuzații similare, care ar putea duce la condamnarea la moarte.

„Pedeapsa cu moartea este incompatibilă cu dreptul la viață și ireconciliabilă cu demnitatea umană”, a spus Türk. „O astfel de pedeapsă nu își are locul în lumea noastră.”