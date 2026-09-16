Traian Băsescu a declarat miercuri seară că autoritățile trebuie să investigheze cu seriozitate violențele izbucnite la protestul oierilor din Piața Victoriei și să stabilească cine i-a mobilizat pe cei care au atacat forțele de ordine. Fostul președinte a spus că, dacă se va demonstra că George Simion s-a aflat în spatele violențelor, liderul AUR ar trebui să dispară din viața politică.

„Nu știu dacă Simion a fost în spatele acestei agresiuni sau nu. Dar dacă a fost merită să dispară din viața politică și cred că este obligația instituțiilor statului român să afle cine i-a mobilizat pe acei huligani”, a declarat Traian Băsescu.

Fostul președinte a spus că autoritățile trebuie să stabilească cine i-a organizat și mobilizat pe cei care au provocat incidentele. El a respins explicația potrivit căreia responsabilitatea s-ar limita la persoane provenite din galerii, afirmând că astfel de oameni sunt mobilizați de cineva.

„Ne-am săturat de varianta că erau din galerii, i-am arestat pentru 24 de ore pe vreo șase din ei și au plecat. Varianta asta o primim mereu. Dar cineva îi trimite mereu și îi organizează. De data asta trebuie să aflăm cine și acel «cine» trebuie să meargă la pușcărie”, a mai spus Băsescu.

Violențele au avut loc marți, 15 septembrie, în Piața Victoriei, unde protestul oierilor a degenerat în confruntări între unii manifestanți și jandarmi. Au fost aruncate obiecte către forțele de ordine, iar jandarmii au folosit gaze lacrimogene și au ridicat mai multe persoane pentru audieri.

George Simion a făcut, în timpul protestului, un apel către participanți să manifesteze pașnic și a cerut forțelor de ordine să acționeze „cu reținere și profesionalism”.

Traian Băsescu a apreciat că jandarmii au intervenit corect, dar a considerat că, în anumite momente, reacția lor a fost prea blândă în raport cu violențele.

„Jandarmii au fost în regulă. Pe mine m-a revoltat la un moment dat, chiar am spus în direct, o parte din jandarmi nu aveau căști, aveau bonețele acelea și s-a văzut când unui jandarm i s-a dat cu bâta în cap de un derbedeu din-ăsta”, a declarat fostul președinte.

Băsescu a adăugat că l-a deranjat faptul că unii dintre jandarmi nu erau echipați pentru a se proteja în timpul confruntărilor.

„M-a deranjat că nu toți jandarmii erau echipați să se protejeze. Însă, altfel, au intervenit foarte corect, chiar mult prea blând față de violența ticăloșilor care au venit să compromită demersul oierilor. Dar și aici e de discutat. De ce s-a ajuns aici”, a mai spus Traian Băsescu.