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Vance, avertisment sumbru cu privire la eventuala retragere a SUA din Iran

Vance, avertisment sumbru cu privire la eventuala retragere a SUA din IranJD Vance / sursa foto: captură video
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Din cuprinsul articolului

Vicepreședintele american JD Vance a avertizat că o retragere a SUA din Orientul Mijlociu ar declanșa o „criză energetică mondială”, deoarece regimul islamist din Iran continuă să vizeze transportul maritim comercial, potrivit Fox News.

Vance, avertisment dur despre retragerea SUA din Orientul Mijlociu

„Ceea ce i-aș spune oricui este frustrat în acest moment este alternativa la asta, adică Statele Unite care practic spun Orientului Mijlociu: «Sunteți pe cont propriu», ar însemna în mod necesar o criză energetică mondială, atâta timp cât iranienii continuă să atace transportul maritim, ceea ce știm că exact asta ar face”, a spus JD Vance în timpul unei apariții la Summitul All-In.

„Președintele a venit și, da, a vrut să țină Statele Unite departe de implicarea în relații externe”, a spus Vance.

„De asemenea, a spus că este hotărât ca Iranul să nu aibă o armă nucleară și cred că dorința de a ține Statele Unite departe de implicarea în relații externe nu înseamnă că nu poți folosi niciodată armata pentru a îndeplini obiectivele poporului american.”

Vance: SUA au reușit „distrugerea substanțială” a programului nuclear din Iran

Vance a declarat că SUA au reușit „distrugerea substanțială” a programului nuclear și a armatei convenționale a Iranului, dar că forțele iraniene au continuat să vizeze transportul maritim comercial „chiar și în mijlocul negocierilor de pace”.

SUA vs. Iran

SUA vs. Iran / sursa foto: captură video

„Cred că președintele a făcut de fapt ceea ce era responsabil aici, și anume să încerce să se asigure că piețele energetice mondiale, în ciuda terorismului iranian, continuă să beneficieze de acel flux de petrol și gaze”, a adăugat Vance.

Trump: Marina și forțele aeriene iraniene au fost „decimate”

Președintele Donald Trump a declarat miercuri că marina și forțele aeriene iraniene au fost „decimate”, lăudând trupele americane pentru scufundarea a aproape 160 de nave ostile.

„Avem Strâmtoarea deschisă, avem toate aceste lucruri și au fost decimați”, a spus el despre Iran. „Marina lor a dispărut, forțele lor aeriene au dispărut. Gândiți-vă, marina lor, 159 de nave.”

„Fiecare dintre ele este pe fundul mării.” „În toate lunile care au trecut, nicio navă care mergea spre Iran nu a trecut de acea blocadă, nici măcar una”, a spus el despre blocada americană a porturilor iraniene.

„Așa că vreau doar să le mulțumesc armatei noastre, să zicem, Dumnezeu să binecuvânteze armata noastră pentru că este cea mai mare, cea mai mare din lume. Și asta se va termina curând”, a spus el despre conflict.

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