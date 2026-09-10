Trump anunță sfârșitul războiului din Iran: după alegeri

Președintele american Donald Trump a declarat că războiul din Iran se va încheia după alegerile de la jumătatea mandatului, dar a sugerat că prețurile petrolului ar putea să nu scadă semnificativ înainte de această dată, deoarece luptele dintre SUA și Iran au reizbucnit în această săptămână, potrivit scrippsnews.

Președintele a emis noul calendar în timp ce se afla în drum spre Dallas, Texas, unde este cap de afiș la convenția de la jumătatea mandatului a Convenției Republicane.

„Cred că războiul se va încheia imediat după alegeri, pentru că nu mai pot rezista. Sunt disperați să încerce să influențeze alegerile, astfel încât să putem aduce un grup slab de oameni acolo și să-i lăsăm în pace și să-i lăsăm să aibă arma lor nucleară”, a spus Trump despre Iran.

Forțele americane au lovit marți încă cinci transportatori de petrol iranieni, ca răspuns la țintirea de către IRGC a unei nave de război a Marinei SUA, potrivit Comandamentului Central al SUA, după ce au lovit nave iraniene și în weekend, ca răspuns la faptul că regimul din Iran a vizat active americane.

„Discuția este destul de simplă, și anume că Iranul continuă să încerce să atace navele americane și, de fiecare dată când face asta sau încearcă să facă asta, va pierde petroliere”, a declarat secretarul de stat Marco Rubio.

Iranul a ripostat marți cu atacuri asupra Iordaniei, deși, potrivit unui oficial american, răspunsul Iranului a fost „ineficient” și forțele americane „au responsabilitate 100% în toate locațiile din Iordania”.

„Ei bine, cred că este foarte ușor de explicat Americii. Tot ce trebuie să faci este să spui: vei permite Iranului să aibă o armă nucleară? Și răspunsul este nu, și o duc foarte prost”, a spus Donald Trump.

Președintele a susținut că prețurile petrolului vor scădea când se va termina conflictul. Miercuri, a spus că acestea se vor prăbuși „imediat după alegeri”, dar va dura „puțin mai mult decât alegerile de la jumătatea mandatului” pentru ca prețurile să scadă sub 2 dolari pe galon.