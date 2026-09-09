Atacurile dintre SUA și Iran au continuat cu lovituri americane asupra a cinci petroliere iraniene și o ripostă cu rachete îndreptată spre Iordania.

Comandamentul Central american (CENTCOM) afirmă că navele au fost distruse ca răspuns la tentative iraniene de atac asupra unei nave militare americane.

Armata iordaniană anunță că a interceptat majoritatea rachetelor venite din străinătate și ca nu au fost înregistrate victime, anunța CNN.

În comunicatul din 8 septembrie, CENTCOM identifică patru petroliere lovite în Golful Oman: M/T Kaviz, M/T Charminar, M/T Horizon 1 și M/T Riesco și o a cincea navă, M/T Derya, în apropierea insulei Kharg, în Golful Persic.

Potrivit comandamentului american, echipajele au primit ordin să părăsească navele înaintea loviturilor. CENTCOM susține că petrolierele făceau parte dintr-o rețea care finanțează Corpul Gardienilor Revoluției Islamice și gruparile aliate acestuia.

Washingtonul prezintă operațiunea drept răspuns la două tentative de atac cu rachete balistice asupra unei nave a marinei americane în cele două zile precedente.

Comandamentul afirmă că nava a evitat atacurile, și-a continuat patrularea și că niciun membru al personalului american nu a fost rănit. Aceste informații reprezintă bilanțul și justificarea oferite de partea americană.

Iranul a anunțat că a atacat o bază utilizată de forțele americane în apropiere de Al Azraq, în Iordania. Reuters relatează că Teheranul a revendicat pagube importante, în timp ce autoritățile iordaniene au oferit un bilanț diferit: 18 rachete interceptate dintr-un total de 20, iar celelalte două căzute în zone nepopulate, fără victime raportate.

IRGC a revendicat separat atacuri asupra a două distrugătoare americane. La momentul relatării Reuters, armata SUA nu răspunsese acestei informații. Prin urmare, afirmațiile iraniene despre rezultatul acelor atacuri nu pot fi prezentate drept un bilanț confirmat.

Secretarul de stat american Marco Rubio a avertizat, în timpul unei vizite în Columbia, că tentativele iraniene de a lovi nave americane vor atrage noi pierderi pentru flota petrolieră a Iranului. „Vor pierde petroliere”, a spus Rubio, potrivit CNN.

Din partea iraniană, generalul-maior Ali Abdollahi a avertizat că atacurile asupra petrolierelor vor primi un răspuns împotriva bazelor americane din regiune. Declarația sa, publicată de agenția iraniană Mehr în seara de 8 septembrie, menționează și avertismentele de evacuare transmise navelor de armata americană.

Ministerul iranian de Externe a calificat loviturile drept „crimă de război”, potrivit Al Jazeera.

Fox News a relatat, citând oficiali americani de rang înalt, că țintele au inclus petroliere aflate îm apropierea insulei Kharg și a portului Jask. Potrivit relatării Fox, preluate de Iran International, operațiunile urmăresc creșterea presiunii economice asupra Teheranului prin afectarea capacității sale de a exporta țiței.

IRGC a amenințat și petrolierele din apropierea porturilor din Bahrain și Kuweit, solicitând echipajelor să își părăsească navele. Avertismentul, transmis de televiziunea de stat iraniană și citat de CNN, extinde riscul anunțat de Teheran către infrastructura maritimă a altor state din Golf.

Reuters consemnează o nouă creștere a cotațiilor Brent după atacul îndreptat spre Iordania, cu prețul încă sub 100 de dolari pe baril la momentul relatării. În paralel, agenția relatează atacuri ale rebelilor Houthi asupra unor orașe saudite, soldate cu 73 de răniți potrivit autorităților saudite.

Informațiile disponibile nu oferă o verificare de presă independentă completă a pagubelor revendicate de părți, dar situatia este extrem de tensionata.