Un copil a fost ucis, iar alte cinci persoane au fost rănite în urma unor atacuri aeriene rusești asupra capitalei Kiev și regiunii din jurul capitalei ucrainene, în primele ore ale zilei de miercuri, 30 septembrie 2026, potrivit autorităților locale citate de Reuters. Atacurile au provocat incendii și au avariat locuințe, un magazin, un depozit, infrastructură și mai multe autovehicule.

Primarul Kievului, Vitali Klitschko, a anunțat că două persoane au fost rănite în capitală, după ce incendiile izbucnite în urma atacurilor au afectat case private, un magazin și un depozit.

În același timp, guvernatorul regiunii Kiev, Tymur Tkachenko, a raportat moartea unui copil și rănirea altor trei persoane în regiune, în urma unui atac cu rachetă și drone.

Atacurile au avut loc în cursul nopții și în primele ore ale dimineții, într-un moment în care Rusia continuă să lanseze atacuri aeriene asupra capitalei ucrainene și a regiunilor din jur.

Un martor al Reuters aflat în Kiev a relatat că a auzit explozii în oraș. Autoritățile locale au intervenit în mai multe zone unde au fost raportate incendii și pagube materiale.

Potrivit lui Vitali Klitschko, incendiile au afectat proprietăți private, un magazin și un depozit. Două persoane au fost rănite în capitală.

Separat, Tymur Tkachenko a transmis că o rachetă rusă și un atac cu drone au provocat moartea unui copil și au rănit alte trei persoane în regiunea Kiev.

Atacul a provocat pagube și în afara capitalei. Potrivit informațiilor furnizate de guvernatorul regiunii Kiev, au fost afectate infrastructura, locuințe, depozite și autovehicule.

Autoritățile nu au oferit detalii suplimentare despre identitatea copilului ucis sau despre gravitatea rănilor suferite de celelalte victime.

People’s screams can be heard: a strike on the Sviatoshyn residential district of Kyiv. Putin is deliberately targeting residential areas to kill people. We demand a response from Kyiv—the launch of a counter-offensive and the bombing of Russian cities; we demand the bombing of… pic.twitter.com/7DKJOR3F9H — Jarek (@Jarek2025) September 30, 2026

Bilanțul raportat miercuri dimineață este de un copil mort și cinci persoane rănite în Kiev și regiunea înconjurătoare. Situația poate fi actualizată pe măsură ce echipele de intervenție verifică zonele afectate.

Noul atac are loc la doar două zile după o serie de lovituri rusești asupra Kievului și a altor regiuni ucrainene. Pe 28 septembrie, atacurile cu drone au provocat victime în capitală, inclusiv la clădirea Academiei Naționale de Științe, unde cel puțin două persoane au fost ucise. În aceeași zi, președintele Volodimir Zelenski a anunțat că nouă persoane au fost ucise și peste 80 au fost rănite în atacuri cu drone desfășurate în mai multe zone ale Ucrainei.

Atacurile continuă într-un context în care Rusia folosește în mod repetat drone și rachete împotriva unor ținte din Ucraina. Reuters relata săptămâna trecută că un atac asupra Kievului, la 25 septembrie, a ucis șapte persoane, inclusiv un băiat de 14 ani, și a rănit alte zeci.

În acest context, autoritățile ucrainene continuă să raporteze aproape zilnic alerte aeriene și atacuri asupra capitalei și a altor regiuni.

Până la informațiile disponibile în primele ore ale zilei de 30 septembrie, autoritățile au raportat: