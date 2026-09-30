Măsurile de securitate cibernetică și combaterea dezinformării au reprezentat subiecte centrale pe agenda discuțiilor purtate la Praga de președintele României, Nicușor Dan. În cadrul unei conferințe de presă comune susținute alături de președintele ceh Petr Pavel, au fost abordate provocările actuale generate de războiul hibrid și impactul tehnologiei asupra democrației.

Lupta împotriva amenințărilor din mediul digital necesită eforturi comune și resurse alocate inteligent. Parteneriatele internaționale și investițiile continue în inovare rămân piloni esențiali pentru protejarea infrastructurilor critice.

„În ceea ce riveşte zona de cyber, posibilitatea de a investi în cercetare şi dezvoltare e importantă, deci e nevoie de colaborare. În ceea ce priveşte dezinformarea, aici am discutat şi în privat şi în discuţia cu delegaţiile despre acest fenomen. Sunt două componente: una este comunicarea publică şi nivelul de încredere al societăţii în politicieni. În opinia mea, politicienii trebuie să îşi asume inclusiv eşecurile sau realizările parţiale, pentru că altfel suntem într-un dialog paralel între ce comunică politicienii şi ce simt oamenii că este realitatea lor cotidiană”, a afirmat Nicuşor Dan, conform Antena 3 CNN.

Punctul de plecare în limitarea efectelor dezinformării este restabilirea dialogului autentic între clasă politică și cetățeni. Atunci când discursul public nu reflectă realitatea de zi cu zi a populației, vulnerabilitatea în fața manipulării crește considerabil.

Trecerea de la discursul triumfalist la o comunicare transparentă, care recunoaște deschis și nerealizările, este considerată esențială pentru reconstruirea încrederii în instituții.

Răspândirea mesajelor prin mijloace automatizate pune în pericol reprezentativitatea democratică. Atunci când rețelele de conturi fictive preiau controlul asupra dezbaterilor din spațiul public, opinia cetățenilor reali riscă să fie complet acoperită. De asemenea, hărțuirea coordonată pe rețelele sociale poate descuraja participarea civică și politică.

Soluția propusă nu vizează restricționarea drepturilor fundamentale, ci crearea unui cadru normativ clar care să prevină abuzurile informatice și să restabilească echilibrul în comunicarea online.

„Şi, din nou, o componentă tehnologică foarte importantă. E o chestiune de cantitate. Dacă permitem ca 10.000 de conturi false să amplifice un mesaj, vocea cetăţeanului care în mod democratic are o opinie şi vrea să şi-o exprime nu se mai aude. La fel, câteva zeci de conturi care intră şi comentează pe site-ul unui cetăţean sau al unui actor politic pot să descurajeze pe alţii să vină şi să se asocieze cu el.

Deci o chestiune, în opinia mea, extrem de importantă a democraţiei noastre şi aici trebuie să avem curajul să reglementăm. Nu să interzicem libertatea de exprimare, dar să ne asigurăm că libertatea de exprimare se manifestă în mod proporţional între cetăţenii unei societăţi”,, a adăugat preşedintele Nicuşor Dan.