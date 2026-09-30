Mama lui Charlie Kirk rupe tăcerea despre Erika: Ne-am apropiat

Mama lui Charlie Kirk, Kathryn Kirk, a respins public speculațiile privind un conflict cu nora sa, Erika Kirk, spunând că trauma provocată de moartea fiului său le-a apropiat, potrivit Fox News.

Declarațiile au fost făcute într-un interviu rar acordat revistei Vanity Fair, publicat pe 29 septembrie 2026, în cadrul unui amplu profil dedicat văduvei lui Charlie Kirk.

Kathryn Kirk a negat informațiile potrivit cărora familia lui Charlie ar fi în conflict cu Erika în legătură cu moartea acestuia, testamentul sau viitorul organizației Turning Point USA. Ea a spus că familia a susținut-o pe Erika și că cele două femei împărtășesc o experiență pe care puțini alții o pot înțelege.

În declarația citată de Vanity Fair, Kathryn Kirk a spus că familia a fost „100% alături de ea”, referindu-se la Erika și la preluarea conducerii Turning Point USA după moartea lui Charlie.

„Erika și cu mine ne-am apropiat, prin această traumă”, a declarat Kathryn Kirk. „Îl cunoșteam pe Charlie într-un mod în care nimeni altcineva nu îl cunoștea. Ne putem privi în ochi și știm cât de profundă este disperarea noastră.”

Declarațiile vin după luni în care pe rețelele sociale au circulat speculații despre relația dintre Erika și părinții lui Charlie. Kathryn a explicat că a preferat să rămână o persoană privată și să nu discute cu presa, însă tăcerea sa a alimentat la rândul ei teorii despre presupuse tensiuni în familie.

Mama lui Charlie a respins aceste speculații și, potrivit relatării Vanity Fair, a devenit emoționată atunci când a vorbit despre modul în care Erika a fost atacată online.

Erika Kirk a preluat conducerea Turning Point USA după moartea soțului său, organizație fondată de Charlie Kirk în 2012. Vanity Fair relatează că membrii conducerii, Erika și persoane apropiate familiei au spus că Charlie își dorea ca soția sa să îi continue activitatea dacă i s-ar întâmpla ceva.

Doug DeGroote, membru al boardului Turning Point și administrator al finanțelor personale ale cuplului, a declarat pentru Vanity Fair că Charlie și Erika lucrau la testament înainte de moartea activistului. Cei doi urmau să se întâlnească la biroul său pentru a semna documentele în lunea de după atac.

Potrivit aceleiași publicații, Charlie discutase cu Erika și pastorul familiei despre măsuri suplimentare de securitate chiar în seara dinaintea morții sale, pe fondul amenințărilor pe care le primeau.

În același profil, Erika Kirk a descris experiența de a urmări imaginile de supraveghere ale atacului asupra soțului său. Înregistrarea a fost prezentată în cadrul audierilor preliminare din cazul lui Tyler Robinson, suspectul acuzat de uciderea lui Charlie Kirk.

Erika a relatat că, în timp ce urmărea imaginile, își amintea cu exactitate unde se afla în fiecare moment. Ea a spus că, atunci când a văzut momentul în care atacatorul s-a poziționat pentru a trage, a sperat că Charlie va supraviețui.

Văduva lui Charlie Kirk a povestit, de asemenea, că a insistat să își vadă soțul la spital, în ciuda recomandării inițiale a unui medic. Erika a spus că voia să își ia rămas-bun de la el, întrucât în dimineața respectivă nu apucase să îl sărute înainte de plecare.

Charlie Kirk a fost împușcat mortal pe 10 septembrie 2025, în timpul unui eveniment organizat la Utah Valley University, în statul Utah. Avea 31 de ani. După moartea sa, Erika Kirk a devenit CEO și președinta boardului Turning Point USA.

La un an de la moartea soțului său, Erika a vorbit public în mai multe rânduri despre doliu, credință și responsabilitatea de a continua activitatea organizației. Profilul publicat de Vanity Fair prezintă atât parcursul său personal după pierderea lui Charlie, cât și presiunile asociate preluării conducerii unei organizații politice importante.

Declarațiile lui Kathryn Kirk oferă, în acest context, o perspectivă directă asupra relației dintre familia lui Charlie și Erika și contrazic afirmațiile online privind existența unei rupturi între acestea.