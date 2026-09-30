Flacăra olimpică pentru Jocurile Olimpice de vară de la Los Angeles din 2028 va traversa toate cele 50 de state ale Statelor Unite, într-o premieră pentru competiția olimpică, au anunțat marți organizatorii.

Călătoria torței va începe în Georgia și va include teritorii din toate regiunile țării, înainte de a ajunge în California, statul în care se află orașul gazdă al ediției din 2028.

Torța va porni din Atlanta, orașul care a găzduit ultima ediție a Jocurilor Olimpice de vară organizată în Statele Unite, în 1996. De acolo, flacăra va străbate țara până la Los Angeles, unde va ajunge pentru ceremonia de deschidere a competiției.

„Fiecare ediție a Jocurilor Olimpice începe cu o singură flacără, iar transportul acestei flăcări până la Los Angeles reprezintă o onoare și un privilegiu pe care le vom împărtăși cu toate colțurile țării, întrucât americani din toate cele 50 de state vor purta flacăra de-a lungul traseului său până la ceremonia noastră de deschidere”, a declarat Casey Wasserman, președintele comitetului de organizare LA28.

Organizatorii au precizat că traseul complet al torței va fi prezentat abia în 2027. Călătoria este programată să înceapă în primăvara anului 2028.

Conform tradiției olimpice, flacăra va fi aprinsă mai întâi în Olimpia, orașul din Grecia considerat leagănul Jocurilor Olimpice din Antichitate. De acolo, aceasta va fi transportată până în Statele Unite, urmând să ajungă la Atlanta, punctul de pornire al parcursului american.

Statele Unite au mai organizat ceremonii ample pentru traseul torței olimpice. La Jocurile Olimpice de la Atlanta, din 1996, torța a traversat 42 de state și a ajuns inclusiv în spațiu, fiind transportată la bordul navetei spațiale Columbia.

Cu patru decenii mai devreme, la ediția organizată la Los Angeles în 1984, torța a traversat 33 de state americane.

Jocurile Olimpice de la Los Angeles se vor desfășura în perioada 14-30 iulie 2028.