Nu e banc. Medicul i-a tăiat piciorul greșit unui bolnav de cancer

O femeie din Ohio a rămas fără ambele picioare după ce, potrivit unei plângeri depuse în instanță, echipa chirurgicală a amputat mai întâi membrul sănătos, potrivit Fox News.

Documentele medicale analizate de avocat indică un detaliu greu de explicat: piciorul care trebuia operat fusese marcat corect înainte de intervenție, iar marcajul ar fi rămas pe acel picior și după ce celălalt fusese amputat.

Sharon Jacks, din comitatul Washington, Ohio, s-a prezentat la Selby General Hospital din Marietta pe 19 septembrie 2025 pentru o amputație sub genunchi a piciorului drept, intervenție necesară, potrivit plângerii, din cauza cancerului.

Femeia s-a trezit însă după operație cu piciorul stâng amputat. Ulterior, medicii au îndepărtat și piciorul drept, cel pentru care fusese programată intervenția, iar Jacks a rămas astfel cu ambele picioare amputate.

Unul dintre cele mai neobișnuite elemente ale cazului apare în documentele medicale analizate de avocatul lui Jacks, Brad Layne.

Potrivit acestuia, chirurgul ar fi identificat și marcat corect piciorul drept înainte de operație. Problema este că intervenția a fost efectuată pe piciorul stâng.

„Chirurgul a marcat de fapt piciorul corect înainte de operație. Marcajul era încă pe piciorul corect după ce piciorul greșit fusese amputat”, a declarat Layne pentru presa locală.

Avocatul susține că situația nu poate fi explicată printr-o simplă confuzie apărută la începutul pregătirilor pentru operație, deoarece identificarea corectă a membrului ar fi fost făcută înainte de intervenție.

Plângerea depusă în instanță susține că, înainte de intervenție, echipa medicală a efectuat două proceduri de verificare, cunoscute în spitale drept „time-outs”.

Aceste verificări au rolul de a confirma identitatea pacientului, intervenția care urmează să fie efectuată și locul exact al operației înainte de efectuarea inciziei. În cazul intervențiilor pe membre, procedura este una dintre măsurile menite să prevină operațiile pe partea greșită a corpului.

„Fiecare persoană din sala de operație este responsabilă să se asigure că acest lucru este verificat înainte de a merge mai departe, iar asta îi include pe medic, personal, asistente, anestezist și pe toți cei implicați”, a declarat Layne.

Potrivit avocatului, faptul că documentele consemnează două astfel de verificări face cazul cu atât mai neobișnuit.

Potrivit informațiilor relatate despre plângerea de 32 de pagini, eroarea nu s-ar fi limitat la incizia chirurgicală.

Echipa ar fi pregătit și acoperit piciorul stâng, iar garoul pneumatic ar fi fost aplicat, de asemenea, pe membrul greșit. Aceste etape ar fi oferit alte momente în care eroarea putea fi observată înainte de amputare.

În cazul unei operații de amputare, identificarea membrului este o etapă esențială tocmai pentru că efectul unei erori nu mai poate fi reversat după efectuarea procedurii.

Intervențiile efectuate asupra locului greșit sunt cunoscute în sistemul medical drept „never events”, adică evenimente care pot fi prevenite prin respectarea procedurilor de siguranță. Termenul este folosit pentru incidente medicale grave care nu ar trebui să apară atunci când protocoalele sunt respectate.

Selby General Hospital a confirmat producerea unui „eveniment chirurgical advers” în septembrie 2025 și a declarat că propria analiză a stabilit că incidentul putea fi prevenit.

Spitalul a precizat că procedurile sale obișnuite din sala de operație nu au fost respectate și că persoanele considerate responsabile nu mai ocupă acele funcții. Instituția a mai transmis că a cooperat cu analiza realizată de Departamentul de Sănătate din Ohio și că a introdus măsuri corective pentru prevenirea unor situații similare.

„Suntem întristați de ceea ce s-a întâmplat, iar echipa noastră continuă să se gândească la această pacientă și la familia ei”, a transmis spitalul.

Jacks îi cheamă în judecată pe spital, chirurg și alți membri ai echipei medicale, acuzând ceea ce plângerea descrie drept un eșec grav al procedurilor de siguranță.

Procesul solicită despăgubiri compensatorii și punitive pentru cheltuieli medicale trecute și viitoare, durere și suferință, prejudiciu emoțional, dizabilitate permanentă și pierderea posibilității de a se bucura de viață.

Cazul este încă unul litigios, iar acuzațiile din plângere nu reprezintă o constatare judecătorească definitivă a răspunderii individuale a medicilor sau a celorlalți pârâți.

Elementul central al dosarului nu este doar faptul că ar fi fost amputat membrul greșit, ci succesiunea de verificări care, potrivit plângerii și declarațiilor avocatului, ar fi trebuit să împiedice exact acest lucru.

Potrivit informațiilor disponibile public, piciorul drept fusese identificat înaintea operației, au fost consemnate două verificări de tip „time-out”, iar echipa ar fi pregătit și operat totuși piciorul stâng. După amputarea acestuia, marcajul de pe piciorul drept ar fi rămas vizibil.

Pentru Sharon Jacks, eroarea a avut o consecință permanentă: după ce piciorul greșit a fost amputat, a fost îndepărtat și cel care trebuia inițial operat.