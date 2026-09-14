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Institutul „C.C. Iliescu” suspendă de vineri operațiile programate. Urgențele continuă

Institutul „C.C. Iliescu” suspendă de vineri operațiile programate. Urgențele continuăSursa foto: dreamstime.com
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Din cuprinsul articolului

Operațiile programate laInstitutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. C.C. Iliescu” din București vor fi suspendate începând de vineri, pe perioadă nedeterminată, din cauza lipsei banilor pentru medicamente.

Vor fi efectuate în continuare intervențiile chirurgicale care reprezintă urgențe.

Urgențele vor fi în continuare operate

Suspendarea vizează intervențiile programate și este determinată de situația financiară a unității medicale, care nu mai dispune de fondurile necesare pentru cumpărarea medicamentelor.

Reluarea operațiilor programate va depinde de asigurarea fondurilor necesare pentru medicamente.

Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. C.C. Iliescu” se află în București, pe Șoseaua Fundeni, nr. 258, și este una dintre unitățile medicale specializate în tratarea afecțiunilor cardiovasculare.

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