Tragedia de azi, petrecută la Spitalul de Pneumoftiziologie din Brașov a readus în atenția publică vulnerabilitățile din sistemul de sănătate în ceea ce privește protecția împotriva incendiilor. În urma evenimentului, Colegiul Medicilor din România a transmis un mesaj ferm de susținere pentru personalul medical implicat și a insistat asupra necesității de a transforma siguranța antiincendiu într-o prioritate absolută și continuă.

Reprezentanții Colegiului Medicilor din România au subliniat că respectarea strictă a normelor de siguranță este esențială pentru evitarea unor noi pierderi de vieți omenești în instituțiile medicale.

„În spitale, regulile trebuie respectate. Iar prevenirea şi apărarea împotriva incendiilor trebuie să reprezinte o prioritate permanentă pentru protejarea pacienţilor şi a personalului”, a transmis duminică, într-un comunicat, Colegiul Medicilor din România.

Comunitatea medicală amintește că istoricul recent al sistemului sanitar este marcat de incidente similare soldate cu pierderi de vieți. Din acest motiv, amintirea traumelor trecute trebuie să mobilizeze autoritățile și personalul pentru aplicarea strictă a măsurilor preventive, verificări constante, dotarea corespunzătoare și instruirea cadrelor medicale.

„Trebuie să existe responsabilitatea de a transforma această memorie în măsuri concrete: reguli respectate în fiecare zi, verificări riguroase, echipamente, personal pregătit, deficienţe remediate la timp şi să verificăm ca atât pacienţii, cât şi personalul medical să respecte regulile de protejare împotriva incendiilor”, subliniază comunicatul CMR.

Conducerea Colegiului Medicilor atrage atenția că asigurarea unui mediu sigur în spital nu este sarcina unei singure persoane sau categorii profesionale. Fiecare angajat și pacient are un rol bine definit în menținerea normelor de protecție.

„Siguranţa într-un spital este o responsabilitate comună, cu atribuţii clare şi obligaţii care trebuie îndeplinite”, mai menţionează comunicatul CMR.

Tragedia s-a petrecut duminică după-amiază la spitalul brașovean, unde intervenția rapidă a prevenit extinderea flăcărilor la alte saloane, dar din păcate nu a mai putut salva viața unei paciente.

„O pacientă în vârstă de 27 de ani, internată în Spitalul de Pneumoftiziologie din municipiul Braşov, a fost descoperită carbonizată, după ce ar fi incendiat o saltea dintr-un salon situat la etajul 1 al clădirii. Până la sosirea echipajelor de intervenţie, 10 persoane, atât pacienţi, cât şi cadre medicale au reuşit să se autoevacueze în siguranţă”, a informat, duminică, Ministerul Sănătăţii.

Inspectoratul de Poliție Județean Brașov a demarat o anchetă pentru a stabili cu exactitate dinamica și cauzele producerii incendiului. Cercetările sunt desfășurate în cadrul unui dosar penal penal deschis după finalizarea intervenției de urgență.

În timpul evenimentului, două cadre medicale au avut nevoie de îngrijiri din cauza inhalării de fum. Aceastea au fost evaluate de echipajele de prim ajutor ajunse la fața locului, însă au refuzat transportul la o altă unitate spitalicească.