Polițiștii din Brașov au deschis un dosar penal și desfășoară cercetări pentru a stabili cauzele și împrejurările în care un incendiu a izbucnit, duminică după-amiază, într-o unitate medicală de pe strada Alexandru Ioan Cuza din municipiul Brașov. O pacientă în vârstă de 27 de ani a fost găsită carbonizată într-un salon al clădirii.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Brașov, autoritățile au fost alertate în jurul orei 16:00, cu privire la izbucnirea incendiului. Polițiștii au ajuns la fața locului alături de echipajele specializate pentru a interveni.

Flăcările au cuprins un salon situat la un etaj superior al unității medicale. După stingerea focului, salvatorii au descoperit în încăpere trupul carbonizat al unei persoane. În urma verificărilor, s-a stabilit că victima era o femeie de 27 de ani, internată în respectiva unitate.

Trupul acesteia a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală, unde urmează să fie efectuată necropsia pentru stabilirea cauzei morții.

Aproximativ 50 de persoane au fost evacuate din unitatea medicală

În urma incendiului, două cadre medicale au suferit intoxicații cu fum și au fost evaluate de personalul medical la fața locului. Acestea au refuzat transportul la spital.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Brașov a anunțat că aproximativ 50 de persoane au fost evacuate din unitatea medicală pentru a fi ferite de pericol. După ce incendiul a fost lichidat și nu au mai existat riscuri, pacienților și celorlalte persoane evacuate li s-a permis să revină în saloane.

Focul a afectat un singur salon, în zona unui pat, și a fost stins într-un timp scurt. Cauza izbucnirii incendiului nu a fost încă stabilită, aceasta urmând să fie determinată în urma cercetărilor efectuate de autorități.

Polițiștii continuă ancheta în cadrul dosarului penal deschis pentru a clarifica circumstanțele în care s-a produs tragedia.

Știre inițială

Un incendiu a izbucnit duminică după-amiază la Spitalul de Pneumoftiziologie din municipiul Brașov, într-un salon de la etajul întâi al clădirii. O persoană a fost găsită carbonizată, iar 10 pacienți au fost evacuați. Focul a fost stins într-un timp scurt, iar echipele de intervenție au rămas la fața locului pentru a asigura siguranța pacienților și a personalului medical, potrivit ISU Brașov.

Ministerul Sănătății a fost informat despre izbucnirea incendiului la Secția 1 a Spitalului de Pneumoftiziologie din Brașov, într-un salon situat la etajul întâi al unității medicale.

„Ministerul Sănătăţii a fost informat despre izbucnirea unui incendiu la Spitalul de Pneumoftiziologie din municipiul Braşov, în cadrul Secţiei 1, într-un salon situat la etajul 1 al clădirii. ​Din primele date, evenimentul s-a soldat cu o victimă găsită carbonizată în salon”, a anunţat, duminică după-amiază, Ministerul Sănătăţii.

Potrivit informațiilor transmise de minister, există suspiciunea că persoana găsită fără viață ar fi o femeie care ar fi provocat incendiul din spital, după ce ar fi dat foc unei saltele. Circumstanțele producerii evenimentului urmează să fie stabilite de autorități.

Înainte de sosirea pompierilor, 10 persoane, atât pacienți, cât și cadre medicale, au reușit să părăsească în siguranță zona afectată. Personalul spitalului a intervenit pentru stingerea incendiului, iar ulterior echipele de intervenție au acționat pentru ventilarea spațiilor în care s-a acumulat fum.

„Până la sosirea echipajelor de intervenţie, 10 persoane, atât pacienţi, cât şi cadre medicale au reuşit să se autoevacueze în siguranţă. ​Focul a fost lichidat de către personalul spitalului, iar la faţa locului se intervine pentru ventilarea spaţiilor afectate de fum şi gestionarea situaţiei”, a mai transmis ministerul.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Brașov a fost alertat în jurul orei 16:15 cu privire la izbucnirea incendiului la etajul întâi al Spitalului Mârsescu din municipiul Brașov.

„În jurul orei 16.15, dispeceratul ISU Braşov a fost anunţat cu privire la izbucnirea unui incendiu la etajul 1 al Spitalului Mârsescu din municipiul Braşov. La faţa locului au fost mobilizate o autospecială de stingere cu apă şi spumă, o autospecială de descarcerare, o autoscară, două ambulanţe SAJ şi un echipaj SMURD”, anunţă ISU Braşov, într-un comunicat de presă.

Incendiul a fost observat și stins într-un timp scurt, primele măsuri fiind luate de pacienți și de personalul medical.

„Din păcate, în urma evenimentului, o persoană a fost găsită decedată. Totodată, 10 pacienţi aflaţi la etajul 1 au fost evacuati. La acest moment, la faţa locului se află echipajle de intervenţie, care asigură măsurile necesare pentru protecţia şi siguranţa pacienţilor şi a personalului medical, precum şi pentru prevenirea producerii altor situaţii de urgenţă”, a adăugat ISU Braşov.

Autoritățile urmează să stabilească împrejurările în care a izbucnit incendiul și cauza exactă a acestuia.