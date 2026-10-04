O tulpină de Candidozyma auris, denumită anterior Candida auris, s-a dovedit rezistentă la toate cele patru clase de medicamente antifungice testate, potrivit unui studiu publicat marţi. Autorii spun că este al doilea caz documentat la nivel mondial cu un asemenea profil de rezistenţă, după un caz raportat în Statele Unite în 2022. Descoperirea evidenţiază riscul apariţiei unor infecţii pentru care opţiunile actuale de tratament sunt extrem de limitate, conform news.ro.

Candidozyma auris este un tip de ciupercă microscopică care poate provoca infecţii severe, în special la persoanele internate şi la cele cu afecţiuni grave. Microorganismul poate persista în mediul spitalicesc, se poate transmite între pacienţi şi este dificil de eliminat.

Organizaţia Mondială a Sănătăţii o include în grupul agenţilor patogeni fungici de prioritate critică, alături de alţi fungi pentru care rezistenţa la tratament şi lipsa unor opţiuni terapeutice suficiente reprezintă probleme importante de sănătate publică.

Noul caz a fost identificat la un pacient de 28 de ani internat în Kenya, care a dezvoltat o infecţie a plăgii chirurgicale dobândită în spital. Analizele de laborator au arătat că tulpina era rezistentă la azoli, echinocandine şi poliene, precum şi la flucitozină.

Testele au indicat rezistenţă la fluconazol, din clasa azolilor, la micafungin, din clasa echinocandinelor, la amfotericina B, din clasa polienelor, şi la flucitozină. Secvenţierea genomului a identificat modificări în mai multe gene asociate cu rezistenţa la aceste tratamente, printre care ERG11, FKS1 şi FUR1.

Tulpina aparţinea cladei I, una dintre principalele linii genetice ale C. auris. Analiza genomică a identificat mai multe mecanisme asociate cu rezistenţa la cele patru clase de antifungice evaluate.

Primul caz descris de rezistenţă la aceste patru clase a fost raportat în 2022 la un pacient din New York. Atunci, cercetătorii au identificat două izolate de C. auris rezistente la azoli, echinocandine, poliene şi flucitozină, potrivit studiului publicat în revista Antimicrobial Agents and Chemotherapy.

Rezistenţa la unele antifungice este deja frecventă la C. auris, însă rezistenţa simultană la toate aceste clase rămâne rară.

Date publicate de Centrele pentru Controlul şi Prevenirea Bolilor (CDC) pentru Statele Unite arată că majoritatea izolatelor testate în perioada 2022–2023 erau rezistente la fluconazol, în timp ce rezistenţa la echinocandine era mult mai rară.

Studiul din Kenya descrie un singur caz şi nu indică existenţa unui focar sau răspândirea acestei tulpini în populaţie. Autorii subliniază însă necesitatea supravegherii rezistenţei antifungice şi a utilizării prudente a acestor medicamente, pe măsură ce apar tulpini pentru care opţiunile terapeutice devin tot mai puţine.