Virusul West Nile continuă să circule în Europa în sezonul 2026, iar numărul regiunilor în care au fost raportate infecții este mai mare decât în aceeași perioadă a anului trecut. România se află printre cele 12 țări europene afectate, cu 14 zone în care au fost înregistrate cazuri dobândite local, potrivit datelor Centrului European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor (ECDC).

În România, Institutul Național de Sănătate Publică (INSP) a raportat34 de cazuri de infecție cu virusul West Nile în perioada 3 iunie - 20 august 2026.

Virusul West Nile este transmis în principal prin înțepătura țânțarilor infectați. Infecția poate evolua cu simptome asemănătoare gripei, iar formele severe pot provoca afecțiuni neurologice, inclusiv meningită și, în unele cazuri, comă.

Datele ECDC pentru sezonul 2026 indică infecții în Albania, Austria, Franța, Germania, Grecia, Italia, Kosovo, Țările de Jos, Macedonia de Nord, România, Serbia și Spania.

În total, cazurile au fost raportate în 99 de regiuni. Italia a înregistrat 311 cazuri, iar Grecia 157, acestea fiind țările cu cele mai multe infecții raportate.

În 21 de regiuni, infecția cu virusul West Nile a fost identificată pentru prima dată în acest sezon.

Numărul zonelor afectate este mai mare decât în perioada similară din 2025, când cazurile fuseseră raportate în 67 de regiuni din nouă țări europene.

ECDC urmărește în același timp extinderea în Europa a unor specii invazive de țânțari, inclusiv din genul Aedes, care pot transmite virusuri precum dengue și chikungunya.

Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor recomandă intensificarea supravegherii populațiilor de țânțari și a măsurilor de control, în contextul extinderii zonelor în care este raportat virusul West Nile.

Céline Gossner, expert ECDC în bolile transmise prin alimente și apă, bolile transmise prin vectori și zoonoze, a subliniat necesitatea unei abordări coordonate la nivel european.

Potrivit acesteia, măsurile ar trebui să includă monitorizarea populațiilor de țânțari, implicarea comunităților și intervenții adaptate situației locale, împreună cu evaluarea impactului asupra mediului.

În Europa, transmiterea virusului West Nile este înregistrată în principal din timpul verii până în toamnă, iar nivelul cel mai ridicat al transmiterii apare de regulă în august și la începutul lunii septembrie. ECDC estimează că în actualul sezon pot fi raportate în continuare cazuri.

Nu există un tratament specific pentru infecția cu virusul West Nile, iar îngrijirea persoanelor bolnave este una de susținere.

Potrivit datelor ECDC, România se află pe locul al treilea între cele 12 țări europene în funcție de numărul zonelor în care au fost raportate infecții dobândite local. Pe primele poziții se află Italia și Grecia.

Datele INSP pentru perioada 3 iunie - 20 august arată că cele 34 de cazuri din România au fost raportate în București și în județele Argeș, Bihor, Botoșani, Călărași, Cluj, Giurgiu, Harghita, Ialomița, Iași, Ilfov, Mureș, Satu Mare, Suceava și Vaslui. Dintre acestea, 26 au fost confirmate, iar opt au fost încadrate drept cazuri probabile. Două persoane au decedat, ambele fiind vârstnice și având comorbidități.

În cazul asociat județului Harghita, INSP a precizat că expunerea a avut loc în afara țării.

Cele mai multe cazuri au fost raportate în București, urmat de județele Călărași și Giurgiu.

Distribuția cazurilor pe categorii de vârstă arată că grupele 50-59 de ani și 70-79 de ani au înregistrat câte șapte cazuri.

La persoanele de 80 de ani și peste au fost raportate șase cazuri, în timp ce grupele 40-49 de ani și 60-69 de ani au avut câte patru cazuri. Au fost înregistrate însă infecții și la persoane mai tinere: trei cazuri în grupa 20-29 de ani, două în grupa 30-39 de ani și unul la categoria 15-19 ani.

Dintre cele 34 de persoane infectate, 22 provin din mediul urban și 12 din mediul rural. În funcție de sex, au fost raportate 18 cazuri la bărbați și 16 la femei.

Pentru reducerea riscului de înțepături, INSP recomandă purtarea unor haine care să acopere brațele și picioarele și folosirea substanțelor repelente.

O altă măsură indicată este montarea plaselor de protecție la ferestre. Autoritățile recomandă și îndepărtarea recipientelor în care se poate acumula apă stătută, precum și a altor spații din apropierea locuințelor care pot favoriza dezvoltarea țânțarilor.