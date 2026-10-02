O echipă de medici de la Clinica de Chirurgie Cardiovasculară a Spitalului Clinic de Urgență București, condusă de Horațiu Moldovan, a realizat în premieră în România protezarea ortotopică transcateter a valvei tricuspide la un pacient în vârstă de 65 de ani, care prezenta un risc crescut pentru intervenția clasică pe cord deschis.

Procedura a fost efectuată cu succes pe 25 septembrie, iar pacientul, care se află în continuare sub observație în cadrul Secției de Chirurgie Cardiovasculară, evoluează favorabil.

Intervenția a fost realizată printr-o procedură transcateter, folosind pentru prima dată în România o valvă tricuspidă biologică introdusă prin vena jugulară până în inima pacientului.

Valva utilizată în cadrul procedurii se numește LuX-Valve Plus și a fost aprobată în urmă cu numai două luni de autoritatea competentă europeană.

România este prima țară din Europa Centrală și de Est în care această valvă este disponibilă, după autorizarea sa.

Pacientul, în vârstă de 65 de ani, prezenta un risc crescut pentru intervenția chirurgicală clasică pe cord deschis.

Medicul Horațiu Moldovan, care a condus echipa medicală de la Floreasca, a declarat că procedura oferă o nouă posibilitate de tratament pentru pacienții cu insuficiență tricuspidiană severă pentru care intervenția chirurgicală nu este recomandată.

„Protezarea cu valva tricuspidă transcateter oferă o nouă șansă pacienților cu insuficiență tricuspidiană severă pentru care intervenția chirurgicală nu este recomandată. Acest progres medical încununează peste douăzeci de ani de cercetare medicală”, a declarat Horațiu Moldovan.

Intervenția a avut loc pe 25 septembrie, iar pacientul rămâne sub observație în cadrul Secției de Chirurgie Cardiovasculară, unde evoluează favorabil.