Lumina lăsată aprinsă în dormitor în timpul nopții ar putea avea efecte negative asupra sănătății, avertizează specialiștii, după ce un nou studiu realizat de cercetători de la Tulane University a identificat o asociere între expunerea la lumină pe timpul nopții și un risc mai mare de afecțiuni cardiovasculare, potrivit Fox News.

Cercetarea indică faptul că expunerea la mai mult de 3 lucși de lumină – aproximativ intensitatea luminii lunii – a fost asociată cu un risc crescut de insuficiență cardiacă, fibrilație atrială, infarct, accident vascular cerebral și deces de cauză cardiovasculară.

Specialiștii atrag atenția că problema nu este doar lumina puternică. Chiar și sursele de lumină din dormitor pot influența ritmul circadian, ceasul biologic intern care reglează alternanța dintre somn și stare de veghe.

Potrivit lui Chelsie Rohrscheib, neurolog și specialist în somn din Michigan, lumina care ajunge la nivelul ochilor transmite creierului semnalul de a reduce producția de melatonină, hormon important pentru reglarea somnului. În schimb, atunci când lumina scade seara, organismul începe să producă mai multă melatonină și se pregătește pentru odihnă.

Expunerea constantă la lumină în timpul nopții poate afecta astfel calitatea somnului. Rohrscheib avertizează că somnul insuficient sau de slabă calitate poate avea consecințe asupra mai multor procese biologice, inclusiv reglarea hormonală, funcționarea sistemului imunitar, memoria, metabolismul și procesele de refacere ale organismului.

Specialista amintește și un studiu realizat în 2022 de Northwestern Medicine, potrivit căruia o singură noapte petrecută într-un mediu cu lumină moderată, de aproximativ 100 de lucși, a fost asociată cu perturbarea reglării glicemiei, creșterea ritmului cardiac și modificarea activității sistemului nervos simpatic.

Cercetătorii subliniază că anumite categorii de persoane ar putea fi mai vulnerabile la efectele luminii nocturne. Printre acestea se numără lucrătorii în ture, copiii, vârstnicii și persoanele care suferă de insomnie sau tulburări de dispoziție.

Lumina albastră emisă de telefoane, televizoare și computere este considerată deosebit de problematică înainte de culcare, deoarece poate suprima puternic producția de melatonină.

Specialiștii recomandă reducerea iluminatului puternic cu una-două ore înainte de culcare, folosirea unor surse de lumină mai slabe și mai calde, în nuanțe de portocaliu, chihlimbar sau roșu. Lămpile de veghe ar trebui amplasate cât mai aproape de podea, iar utilizarea telefoanelor și computerelor ar fi indicat să fie oprită cu cel puțin o oră înainte de somn.

Pentru un somn mai bun, experții recomandă și reducerea luminii provenite din exterior, prin draperii sau jaluzele, iar persoanele sensibile la lumină pot lua în considerare folosirea unei măști pentru ochi.