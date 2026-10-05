Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a acuzat, luni, Rusia că a atacat cu două drone o navă civilă care s-a scufundat în Marea Neagră, în largul coastelor României. Potrivit liderului ucrainean, nava transporta porumb și aparținea Turciei.

Declarația lui Zelenski vine după ce autoritățile române au anunțat că doi membri ai echipajului au murit, iar 11 persoane au fost salvate în urma unui incendiu izbucnit la bordul navei. Autoritățile române nu au precizat cauza incendiului.

„Un atac oribil lansat de două drone rusești asupra unei nave civile aflate în ape neutre, care transporta porumb și aparținea Turciei”, a declarat Volodimir Zelenski pe rețelele sociale.

Președintele ucrainean a precizat că la bordul navei se aflau cetățeni azeri și indieni și a transmis că, potrivit informațiilor disponibile la acel moment, căpitanul a fost ucis.

„Din informațiile de care dispunem în acest moment, din păcate, știm că căpitanul navei a fost ucis. Transmit condoleanțe. Soarta unei alte persoane este încă în curs de stabilire. Unsprezece membri ai echipajului au fost salvați, unul dintre ei fiind rănit”, a declarat Zelenski.

Autoritățile române au anunțat că nava s-a scufundat în zona economică exclusivă a României, iar operațiunea de căutare și salvare a fost coordonată de autoritățile române.

Volodimir Zelenski a cerut din nou comunității internaționale să exercite presiuni asupra Moscovei pentru încetarea atacurilor în Marea Neagră.

Liderul ucrainean a spus că Ucraina a propus în repetate rânduri măsuri pentru reducerea tensiunilor și pentru asigurarea securității în Marea Neagră și a menționat că au existat propuneri similare din partea unor țări terțe.

„Însă Rusia alege în mod constant teroarea și scufundarea navelor civile în locul unei navigații maritime normale. Este nevoie de presiune pentru a restabili securitatea alimentară globală. Și toți cei care sunt cu adevărat interesați de acest lucru trebuie să contribuie”, a punctat Volodimir Zelenski.