Plângere împotriva ANRE. Prosumatorii nu pot folosi încă noile drepturi de compensare

FACIAS a depus o plângere prealabilă împotriva ANRE și cere adoptarea urgentă a normelor care permit aplicarea noilor drepturi ale prosumatorilor. Termenul legal pentru modificarea metodologiei a expirat la 25 septembrie 2026.

Fundația pentru Apărarea Cetățenilor Împotriva Abuzurilor Statului solicită ca noile prevederi privind compensarea energiei livrate în rețea să poată fi folosite efectiv de prosumatori. Potrivit datelor ANRE, la 31 iulie 2026, în România erau înregistrați 373.249 de prosumatori. Dintre aceștia, 337.607 erau persoane fizice.

Puterea totală instalată a sistemelor deținute de prosumatori ajungea la 4.148,86 MW. Contribuția acestora la alimentarea rețelelor electrice a crescut, de asemenea, de la un an la altul. Prosumatorii au livrat în rețea aproximativ 1,24 TWh de energie în 2024 și 1,77 TWh în 2025.

FACIAS arată că demersul îi vizează pe românii care au investit în panouri fotovoltaice și livrează energie electrică în rețea, dar care nu pot folosi încă valoarea surplusului pentru plata altor facturi din cauza întârzierii normelor ANRE. Prin Legea nr. 160/2026 pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, Parlamentul a schimbat mecanismul de compensare aplicabil prosumatorilor.

Legea a fost adoptată la 15 octombrie 2025 și a intrat în vigoare la 26 iulie 2026. Pentru instalațiile cu o putere de cel mult 200 kW pe loc de consum, articolul 3 punctul 23¹ din Legea nr. 123/2012 stabilește facturarea lunară a energiei consumate, a energiei electrice livrate în rețea și a excedentului.

Persoanele fizice care au instalații de cel mult 27 kW pe loc de consum beneficiază și de un drept suplimentar, prevăzut la articolul 73¹ alineatul (3¹). Acestea pot alege ca sumele rezultate din compensare să fie folosite pentru plata energiei electrice aferente altor locuri proprii de consum sau pentru achitarea facturilor de gaze naturale, cu condiția ca respectivele contracte să fie încheiate cu același furnizor.

În acest fel, valoarea energiei electrice produse în surplus poate fi utilizată pentru acoperirea unor cheltuieli care, în lipsa compensării, trebuie plătite din alte venituri ale gospodăriei.

Pentru punerea în aplicare a noilor prevederi, articolul II din Legea nr. 160/2026 obligă președintele ANRE să modifice și să completeze metodologia care stabilește regulile privind comercializarea energiei electrice produse de prosumatori.

Termenul stabilit prin lege a fost de 60 de zile de la intrarea acesteia în vigoare și a expirat la 25 septembrie 2026.

FACIAS arată că ANRE a prelungit însă consultarea publică pentru noile norme până la 1 octombrie, folosind un calendar care, în opinia fundației, depășește termenul impus prin lege. Mai mult, proiectul pregătit de ANRE prevede ca posibilitatea folosirii sumelor obținute din compensare pentru mai multe locuri de consum să se aplice abia de la 1 ianuarie 2027.

Autoritatea invocă necesitatea adaptării sistemelor informatice și a procedurilor utilizate de furnizorii de energie.

FACIAS susține că întârzierea îi afectează pe prosumatori înainte de sezonul rece, într-o perioadă în care cheltuielile cu încălzirea cresc costurile suportate de gospodării. Potrivit datelor INS citate în material, în iunie 2026, electricitatea era cu 59,97% mai scumpă decât în aceeași lună din 2025.

În același timp, în septembrie 2026, reprezentanții Ministerului Energiei estimau că tarifele la energia electrică ar putea crește cu până la 10% în această toamnă.

În acest context, FACIAS acuză ANRE că întârzierea normelor îi împiedică pe prosumatori să folosească valoarea surplusului de energie electrică pentru achitarea altor facturi eligibile.

Fundația solicită ANRE să adopte urgent reglementările privind facturarea, decontarea și utilizarea valorii surplusului de energie electrică produs de prosumatori și introdus în rețea.

FACIAS cere și respectarea drepturilor aferente energiei livrate după intrarea în vigoare a legii, fără alte întârzieri în adoptarea normelor necesare.

Dacă Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei nu va adopta reglementările, FACIAS anunță că se va adresa instanței pentru a obliga autoritatea să emită normele necesare.