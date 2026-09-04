Tim Curry, actorul britanic devenit celebru în special pentru interpretarea doctorului Frank-N-Furter din „The Rocky Horror Picture Show”, a murit pe 25 august, în locuința sa din Los Angeles. Avea 80 de ani. Conform autorităților sanitare din Los Angeles, cauza morții a fost o boală coronariană. Problemele medicale pe care actorul le-a avut de-a lungul timpului, printre care un accident vascular cerebral și cancer renal, au contribuit la starea sa de sănătate, arată People.

Tim Curry a avut mai multe probleme grave de sănătate în ultimii ani ai vieții. În 2012, actorul a suferit un accident vascular cerebral care i-a afectat puternic mobilitatea.

Partea stângă a corpului i-a fost paralizată, iar Curry a ajuns să folosească un scaun cu rotile. În perioada de după accidentul vascular cerebral, actorul și-a pierdut temporar și vocea, recuperând-o după câteva săptămâni.

Cancerul renal a făcut, de asemenea, parte din istoricul său medical și a fost considerat un factor care a contribuit la moartea sa.

Născut în aprilie 1946, în Regatul Unit, Tim Curry a avut o carieră de peste cinci decenii în teatru, film și televiziune. Actorul a devenit cunoscut la nivel internațional datorită rolului doctorului Frank-N-Furter din „The Rocky Horror Picture Show”. Înainte de apariția filmului din 1975, Curry interpretase același personaj în musicalul de pe scenele londoneze.

Personajul său, un om de știință extravagant care se prezenta drept un „travestit drăguț” (Sweet Transvestite), a devenit una dintre cele mai cunoscute interpretări ale actorului.

Curry și-a construit reputația și prin numeroase roluri de răufăcători. În 1982, el a apărut în „Annie”, unde l-a interpretat pe Rooster Hannigan, personaj implicat în răpirea orfanei Annie. Actorul a jucat apoi în „Legend”, filmul regizat de Ridley Scott, unde a apărut alături de Tom Cruise. Transformarea sa fizică pentru acest rol a devenit una dintre aparițiile memorabile ale producției.

În 1992, Curry a interpretat un alt personaj îndrăgit de public, portarul hotelului Plaza din „Singur acasă 2”. Personajul său intră în conflict cu Kevin McCallister, puștiul interpretat de Macaulay Culkin.

Publicul l-a asociat pe Tim Curry și cu unul dintre cele mai înfricoșătoare personaje din literatura lui Stephen King. Actorul a interpretat clovnul Grippe-Sou, cunoscut drept Pennywise, în miniseria „It”, adaptată după romanul cu același nume. Interpretarea sa a rămas una dintre cele mai apreciate versiuni ale personajului.

Accidentul vascular cerebral din 2012 i-a schimbat radical viața și i-a limitat aparițiile în producții cinematografice și televizate. Curry a continuat însă să lucreze, orientându-se în principal către proiecte de dublaj. Tim Curry a lăsat în urmă o carieră impresionantă, marcată de personaje extrem de diferite și de o prezență scenică inconfundabilă.

De la Frank-N-Furter și Pennywise până la rolurile din „Annie”, „Legend” și „Home Alone 2”, actorul a rămas una dintre figurile memorabile ale cinematografiei și teatrului britanic.