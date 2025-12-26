Singur Acasă a devenit un clasic al sărbătorilor, iar pentru milioane de spectatori, filmul nu ar fi complet fără Kevin McCallister, copilul de opt ani care îi păcălește pe hoții marcanți cu trucuri memorabile și un zâmbet ștrengăresc.

De peste trei decenii, publicul îl urmărește cum își pune la punct capcanele – de la găleți cu vopsea până la torțe aprinse. Mulți fani se întreabă ce mai fac actorii din „Singur acasă” și cum s-a schimbat viața lor de la lansarea filmului.

Cel care l-a adus la viață pe Kevin a continuat să fie prezent pe ecrane, chiar dacă a crescut. După rolurile din primele două filme Singur Acasă, Culkin a jucat în pelicule precum The Good Son, Saved! sau Party Monster, dar și în seriale TV precum Frasier, Will & Grace și The Jim Gaffigan Show. Recent, el a apărut în American Horror Story: Double Feature ca Mickey.

În 2017, Culkin a lansat brandul de comedie Bunny Ears, iar viața sa personală este acum concentrată pe familie: actorul, în vârstă de 43 de ani, este logodit cu Brenda Song, cu care are doi copii.

Cunoscut pentru rolurile din Goodfellas, My Cousin Vinny sau Raging Bull, Pesci a adus farmecul său inconfundabil personajului de hoț neîndemânatic Harry. După Home Alone 2, Pesci a revenit sporadic pe marele ecran, inclusiv în filme precum The Irishman și Day of the Fight. Chiar dacă și-a anunțat retragerea din actorie în 1999, pasiunea pentru film l-a readus la roluri memorabile.

Partenerul de ghinion al lui Harry, Marv, a continuat să activeze în lumea filmului și televiziunii. Stern a lucrat ca narator pentru The Wonder Years, a regizat Rookie of the Year și a dat voce unor personaje din seriale animate precum Dilbert, Hey Arnold! sau Family Guy. Recent, a scris și regizat Everything’s Peachy, proiect care demonstrează versatilitatea sa artistică.

Mama lui Kevin, interpretată de Catherine O’Hara, a rămas o figură emblematică în comedia americană și canadiană. Câștigătoare a unui Glob de Aur și a mai multor premii Emmy, O’Hara a continuat să joace în producții ca Schitt’s Creek, 30 Rock, Modern Family sau Lemony Snicket’s A Series of Unfortunate Events. De asemenea, a contribuit cu vocea sa în filme precum Extinct și Elemental.

Fratele mai mic al lui Kevin pe ecran, și în viața reală, Kieran Culkin a continuat să aibă o carieră solidă. Cunoscut pentru rolul lui Roman Roy în Succession, el a apărut și în filme precum Scott Pilgrim vs. the World sau Igby Goes Down. În viața personală, el este căsătorit cu Jazz Charton, iar cei doi au doi copii.

Sora mai mică a lui Kevin, interpretată de Angela Goethals, nu a revenit pentru continuarea filmului, dar a continuat să joace în producții precum Jerry Maguire sau seriale de televiziune precum Grey’s Anatomy și Without a Trace. În prezent, este căsătorită și are doi copii.

Fratele mai mare al lui Kevin, Buzz, interpretat de Devin Ratray, și-a continuat cariera în film și televiziune, având roluri în Nebraska, Blue Ruin sau Better Call Saul. Mai recent, s-a întors în franciza Home Alone, reluând rolul în Home Sweet Home Alone din 2021.

Actorul care a dat viață comentariului acid al unchiului Frank a continuat să apară în filme și seriale, printre care Law & Order, Sex and the City și The Good Wife. Personajul său rămâne unul dintre cele mai memorabile din primele filme Singur Acasă.

Sora cea mare a lui Kevin, Megan, a fost interpretată de Hillary Saba (fostă Wolf). După partea a doua a filmului, Saba a părăsit actoria și s-a concentrat pe judo, devenind de două ori olimpică și primul american care a câștigat Campionatul Mondial de Judo pentru juniori. Este căsătorită și mamă a doi copii, iar în 2017 a publicat cartea The Not So Zen Mom: Parenting Strategies for Survival.

Fratele lui Kevin, Jeff, a continuat să fie activ în actorie, incluzând serialul The Adventures of Pete & Pete, dar și filme independente precum What Alice Found sau High School Confidential. În prezent, co-găzduiește un podcast împreună cu Danny Tamberelli, păstrând vie legătura cu fanii francizei.

Aproape fiecare membru al distribuției Singur Acasă și-a construit o carieră proprie, între actorie, televiziune și proiecte personale, demonstrând că magia filmului continuă și peste trei decenii.