Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au început audierile în dosarul care investighează presupuse fapte de corupție legate de favorizarea grupului german Schwarz în proiecte din domeniul digitalizării. Potrivit informațiilor, ancheta o vizează și pe vicepremierul Oana Gheorghiu.

Conform sursei citate, marți a fost audiat un martor considerat important pentru dosar. Este vorba despre o persoană din cadrul Agenției pentru Digitalizarea României (ADR), care ar deține informații privind presupuse presiuni exercitate pentru semnarea unor contracte cu grupul german Schwarz.

Cazul este urmărit îndeaproape deoarece vizează proceduri de achiziții publice și proiecte importante pentru digitalizarea administrației.

Potrivit acelorași surse, planul de anchetă al DNA ar include și audierea ministrului Economiei, Irineu Darău, precum și a ministrului Apărării, Radu Miruță.

În atenția procurorilor s-ar afla și circumstanțele în care un proiect de hotărâre de guvern, publicat în decembrie 2025 pe site-ul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, ar fi fost ulterior eliminat. Documentul avea, potrivit informațiilor publicate de Gândul, avizele necesare de la instituțiile implicate, inclusiv din partea ADR.

Surse judiciare citate de publicație susțin că anchetatorii încearcă să reconstituie întregul mecanism prin care anumite contracte ar fi fost orientate către grupul Schwarz și către compania Mastercard.

În acest sens, DNA ar analiza documente oficiale, schimburi de e-mailuri între instituții, corespondență transmisă de consilieri guvernamentali, precum și stenograme ale unor întâlniri desfășurate la începutul anului 2026.

Printre documentele vizate s-ar afla și cele referitoare la o întâlnire organizată pe 19 ianuarie 2026, la care au participat reprezentanți ai companiei Schwarz și mai mulți oficiali din administrația publică. Potrivit surselor citate, procurorii verifică dacă au existat acțiuni care ar fi putut restrânge concurența și evita procedurile competitive prevăzute de legislația achizițiilor publice.

Investigația DNA a fost deschisă după o plângere depusă de fostul președinte al ADR, Dragoș Vlad.

Acesta susține că vicepremierul Oana Gheorghiu, ministrul Economiei, Irineu Darău, și actualul șef al ADR, Aurel-Cătălin Giulescu, ar fi exercitat presiuni asupra sa pentru a facilita anumite contracte. Totodată, fostul oficial afirmă că i s-ar fi solicitat încălcarea regulilor privind achizițiile publice și că aceste demersuri ar fi contribuit la anularea licitației pentru Platforma Națională de Interoperabilitate.

Până în prezent, DNA nu a anunțat public punerea sub acuzare a vreunei persoane în acest dosar.

Separat de ancheta penală, surse citate de Gândul au afirmat că la ADR ar fi fost trimis un control guvernamental după depunerea plângerii de către Dragoș Vlad.

Potrivit acelorași informații, verificările ar viza achizițiile publice derulate între 2023 și aprilie 2026, deplasările interne și externe, precum și politica de salarizare a personalului instituției.