Mită pentru formalități vamale în Portul Constanța

Doi inspectori vamali de la Biroul Vamal de Frontieră Constanța și reprezentantul unei societăți comerciale și-au recunoscut faptele în fața procurorilor DNA, după ce au fost acuzați de luare, respectiv dare de mită în legătură cu operațiuni de vămuire desfășurate în perioada noiembrie 2025-aprilie 2026. Cei trei au acceptat pedepse cu închisoarea cu suspendare și efectuarea unor zile de muncă neremunerată în folosul comunității.

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție au trimis Tribunalului Constanța acordurile de recunoaștere a vinovăției încheiate cu doi inspectori vamali din Portul Constanța și cu reprezentantul unei societăți comerciale.

Diner Suliman, inspector vamal în cadrul Biroului Vamal de Frontieră Constanța, este acuzat de luare de mită în formă continuată, fiind reținute cinci acte materiale. În cazul lui Bogdan Vîlsan, care ocupa aceeași funcție, anchetatorii au reținut două acte materiale de luare de mită în formă continuată. Reprezentantul societății comerciale este acuzat de dare de mită.

Potrivit procurorilor, Diner Suliman ar fi primit în mai multe rânduri sume de bani de la reprezentanții unor firme importatoare care solicitau realizarea operațiunilor de vămuire în Portul Constanța.

„În perioada noiembrie - decembrie 2025, la intervale diferite de timp, inculpatul Suliman Diner în calitate de inspector vamal din cadrul Biroului Vamal de Frontieră Constanţa ar fi primit, în mod direct, sume de bani pentru sine şi pentru alte persoane, în legătură cu îndeplinirea formalităţilor vamale ce intrau în atribuţiile sale de serviciu. Sumele de bani ar fi fost primite de la reprezentanţi ai unor persoane juridice importatoare care solicitau efectuarea unor operaţiuni de vămuire la nivelul Biroului Vamal de Frontieră Constanţa", au anunţat procurorii DNA.

Din totalul sumelor încasate, inspectorul vamal ar fi remis 17.900 de dolari americani și 29.800 de lei unui colaborator cu identitate atribuită, care își desfășura activitatea în domeniul portuar.

Banii au fost predați ulterior anchetatorilor de către colaborator.

DNA a mai stabilit că, la 9 aprilie 2026, Diner Suliman ar fi primit suma de 6.500 de lei de la reprezentantul societății comerciale cercetat în același dosar. Banii ar fi fost oferiți în legătură cu realizarea formalităților vamale pentru operațiuni de vămuire solicitate de firmă în luna martie 2026.

Reprezentantul societății comerciale ar fi pus suma în mașina inspectorului vamal. În perioada ianuarie-aprilie 2026, Diner Suliman ar mai fi primit direct sume de bani care nu au fost cuantificate, atât pentru sine, cât și pentru alte persoane.

Și în aceste situații, banii ar fi provenit de la reprezentanții unor persoane juridice importatoare care solicitau operațiuni de vămuire la Biroul Vamal de Frontieră Constanța.

O parte dintre banii primiți ar fi fost transmisă și către Bogdan Vîlsan, potrivit anchetatorilor.

"Sumele de bani ar fi fost primite de la reprezentanţi ai unor persoane juridice importatoare care solicitau efectuarea unor operaţiuni de vămuire la nivelul Biroului Vamal de Frontieră Constanţa, iar la data de 26 aprilie 2026, din sumele astfel primite, inculpatul Suliman Diner ar fi remis suma de 10.000 de lei inspectorului vamal Vîlsan Bogdan, pentru acesta, precum şi pentru ca o parte din sumă să fie distribuită şi altor persoane din cadrul Biroului Vamal", a mai precizat sursa citată.

Conform procurorilor, suma de 10.000 de lei ar fi fost destinată atât lui Bogdan Vîlsan, cât și altor persoane din cadrul biroului vamal.

Anchetatorii au mai reținut că, în februarie 2026, Bogdan Vîlsan ar fi cerut bani direct de la reprezentantul unor persoane juridice.

Sumele pretinse ar fi fost de 200 de dolari americani pentru fiecare container, atât pentru inspectorul vamal, cât și pentru alte persoane. Banii ar fi fost solicitați în schimbul îndeplinirii cu rapiditate a formalităților vamale care intrau în atribuțiile sale de serviciu.

Operațiunile vizate erau desfășurate la nivelul Biroului Vamal de Frontieră Constanța. Cei doi inspectori vamali și reprezentantul societății comerciale au recunoscut faptele în fața procurorilor și au acceptat pedepsele stabilite prin acordurile de recunoaștere a vinovăției.

Diner Suliman a acceptat o pedeapsă de trei ani de închisoare cu suspendare. Bogdan Vîlsan a fost de acord cu o condamnare de doi ani și patru luni de închisoare cu suspendare, iar reprezentantul societății comerciale a acceptat o pedeapsă de un an și șase luni de închisoare cu suspendare.

Cei trei au fost de acord și cu efectuarea unei munci neremunerate în folosul comunității, pentru perioade cuprinse între 60 și 120 de zile. Acordurile de recunoaștere a vinovăției urmează să fie analizate de Tribunalul Constanța.

DNA a dispus măsuri asigurătorii asupra sumelor care fac obiectul propunerilor de confiscare specială în cazul celor doi inspectori vamali. Pentru Diner Suliman, procurorii au propus atât confiscarea specială, cât și confiscarea extinsă.

Anchetatorii au cerut confiscarea specială a sumelor de 17.900 de dolari americani și 36.300 de lei. De asemenea, în cazul acestuia a fost propusă confiscarea extinsă a sumelor de 73.526 de dolari americani și 146.780 de lei.

În ceea ce îl privește pe Bogdan Vîlsan, procurorii au cerut confiscarea specială a sumei de 10.000 de lei, despre care susțin că a fost primită cu titlu de mită. Dosarele de urmărire penală și acordurile de recunoaștere a vinovăției încheiate cu cei trei inculpați au fost trimise Tribunalului Constanța.

Procurorii au solicitat instanței și menținerea măsurilor asigurătorii dispuse în timpul anchetei.