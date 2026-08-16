Porumbul fiert rămâne unul dintre cele mai populare și iubite preparate ale sezonului cald. Fie că evoci amintiri din copilărie sau cauți o gustare simplă și hrănitoare, obținerea acelei texturi fragede și zemoase depinde direct de câteva reguli clare de preparare.

Timpul total de fierbere este influențat direct de soiul porumbului și de gradul lui de maturitate. Porumbul dulce, modern, se gătește cel mai rapid, având nevoie doar de 10 până la 15 minute din momentul în care apa începe să clocotească. Bobul său este moale, bogat în apă și își păstrează dulceața dacă nu este supus unei termotratări prelungite.

În schimb, porumbul furajer sau cel tradițional, mai matur și cu boabe tari, necesită între 30 și 45 de minute de fierbere pe foc mediu. În cazuri rare, când ştiuleții sunt culeși târziu, timpul poate ajunge până la o oră. Regula de aur pentru a verifica dacă este gata constă în înțeparea unui bob cu o furculiță. Dacă furculița pătrunde ușor, iar din bob iese un lichid lăptos, oala poate fi luată de pe foc.

Secretul unui porumb fiert desăvârșit stă în modul în care pregătești oala și în ingredientele adăugate în apă.

Pentru ingrediente ai nevoie de 6 știuleți de porumb dulce, apă cât să îi acopere complet, 50 de grame de unt, 200 de mililitri de lapte gras și sare pentru final.

Curăță porumbul de coji și de mătase, dar nu arunca totul. Așază un strat din cele mai curate coji pe fundul unei oale încăpătoare. Acest pas va preveni lipirea și va oferi o aromă suplimentară în timpul gătirii. Aşază știuleții peste coji, eventual tăiați în jumătate dacă nu încap întregi, apoi acoperă-i cu încă un strat de coji.

Toarnă apa și adaugă laptele împreună cu untul. Laptele și untul frăgezesc boabele și le oferă o textură cremoasă, amplificând gustul dulce natural. Lasă oala pe foc mediu până când apa începe să fiarbă, apoi redu focul și lasă totul să meargă în clocot domol timp de 12-15 minute.

Un detaliu esențial este evitarea adăugării sării în apa de fierbere, deoarece sarea întărește coaja bobului. Porumbul se scoate din apă, se lasă un minut să se scurgă, iar sarea fină se presară generos direct înainte de servire. Pentru un plus de savoare, poți unge știuleții calzi cu încă puțin unt proaspăt.