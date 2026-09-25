În această perioadă, piețele sunt pline de dovleci, iar în unele zone ale țării gospodarii îi vând direct din fața porții. Pe lângă plăcinte, supe și alte preparate tradiționale, dovleacul poate fi folosit și pentru o dulceață aromată, îmbogățită cu nucă. Rețeta este simplă, iar borcanele pot fi păstrate pentru lunile de iarnă.

Pentru această rețetă se recomandă un dovleac bine copt, cu miez dulce și aromat. Nuca adăugată spre final oferă preparatului o textură plăcută și un gust potrivit pentru sezonul rece.

Ingredientele necesare pentru această rețetă:

1 kilogram de dovleac curățat;

700-800 de grame de zahăr;

150 de grame de miez de nucă;

zeama de la o lămâie;

coaja rasă de la o lămâie;

1 baton de scorțișoară;

1 plic de zahăr vanilat, opțional;

100 ml de apă.

Dovleacul se curăță de coajă și semințe, apoi se taie în cuburi potrivite. Bucățile se pun într-o cratiță și se adaugă zahărul, zeama și coaja de lămâie.

Ingredientele se lasă aproximativ 30 de minute, pentru ca dovleacul să își lase zeama. Se adaugă apoi apa și batonul de scorțișoară, iar cratița se pune pe foc mic.

Dulceața se fierbe lent și se amestecă din când în când, pentru ca bucățile de dovleac să nu se prindă de fundul vasului. Pe măsură ce lichidul scade, siropul începe să se îngroașe.

Nuca se mărunțește grosier și se adaugă spre final, când dovleacul este bine pătruns, dar își păstrează forma. Dulceața se mai lasă pe foc aproximativ 10 minute, după care se verifică dacă siropul s-a legat.

Borcanele trebuie să fie curate și sterilizate înainte de folosire. Dulceața fierbinte se pune în borcane, acestea se închid imediat și se lasă să se răcească treptat.

După răcire, borcanele se păstrează într-un loc răcoros și ferit de lumină.

Dulceața de dovleac cu nuci poate fi servită simplă, pe pâine prăjită, alături de clătite sau folosită ca umplutură pentru diverse deserturi. Este o variantă diferită de clasicele dulcețuri de prune, vișine sau caise și poate transforma dovleacul de sezon într-un preparat potrivit pentru cămara de iarnă.