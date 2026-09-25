Social

Dulceață de dovleac cu nuci, gustul dulce al toamnei. Rețeta care umple casa de aromă

Dulceață de dovleac cu nuci, gustul dulce al toamnei. Rețeta care umple casa de aromăDulceață . Sursa foto: AI
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

În această perioadă, piețele sunt pline de dovleci, iar în unele zone ale țării gospodarii îi vând direct din fața porții. Pe lângă plăcinte, supe și alte preparate tradiționale, dovleacul poate fi folosit și pentru o dulceață aromată, îmbogățită cu nucă. Rețeta este simplă, iar borcanele pot fi păstrate pentru lunile de iarnă.

Cea mai aromată dulceață

Pentru această rețetă se recomandă un dovleac bine copt, cu miez dulce și aromat. Nuca adăugată spre final oferă preparatului o textură plăcută și un gust potrivit pentru sezonul rece.

Ingredientele necesare pentru această rețetă:

  • 1 kilogram de dovleac curățat;
  • 700-800 de grame de zahăr;
  • 150 de grame de miez de nucă;
  • zeama de la o lămâie;
  • coaja rasă de la o lămâie;
  • 1 baton de scorțișoară;
  • 1 plic de zahăr vanilat, opțional;
  • 100 ml de apă.

Cum se prepară dulceața de dovleac

Dovleacul se curăță de coajă și semințe, apoi se taie în cuburi potrivite. Bucățile se pun într-o cratiță și se adaugă zahărul, zeama și coaja de lămâie.

Ingredientele se lasă aproximativ 30 de minute, pentru ca dovleacul să își lase zeama. Se adaugă apoi apa și batonul de scorțișoară, iar cratița se pune pe foc mic.

Dulceața se fierbe lent și se amestecă din când în când, pentru ca bucățile de dovleac să nu se prindă de fundul vasului. Pe măsură ce lichidul scade, siropul începe să se îngroașe.

Dovleac

Sursa foto: dreamstime.com

Nuca se mărunțește grosier și se adaugă spre final, când dovleacul este bine pătruns, dar își păstrează forma. Dulceața se mai lasă pe foc aproximativ 10 minute, după care se verifică dacă siropul s-a legat.

Cum se păstrează peste iarnă

Borcanele trebuie să fie curate și sterilizate înainte de folosire. Dulceața fierbinte se pune în borcane, acestea se închid imediat și se lasă să se răcească treptat.

După răcire, borcanele se păstrează într-un loc răcoros și ferit de lumină.

Dulceața de dovleac cu nuci poate fi servită simplă, pe pâine prăjită, alături de clătite sau folosită ca umplutură pentru diverse deserturi. Este o variantă diferită de clasicele dulcețuri de prune, vișine sau caise și poate transforma dovleacul de sezon într-un preparat potrivit pentru cămara de iarnă.

Stiri calde

18:14 - Ce spune Emmanuel Macron despre o revenire la prezidențialele din 2032. „Surprize”
18:03 - Cel mai rezistent administrator de insolvenţă din Moldova. Cum continuă aventurile lui Dumitru Cucu la Ministerul Jus...
17:54 - El Niño schimbă meniurile marilor restaurante. Ce ingrediente devin tot mai greu de găsit
17:44 - PSD cere răspunsuri pentru Sănătate, Educație și Familie în programul lui Siegfried Mureșan: „Tăiem, tăiem, tăiem”
17:35 - Noul model electric Dacia ar putea fi produs în China. Ar putea costa cât o mașină second-hand
17:25 - Viitorul politic al lui Călin Georgescu, văzut de Elena Lasconi: „Au făcut din el un martir”
17:16 - Mulțime uriașă la Paris pentru Papa Leon al XIV-lea. 600.000 de credincioși, așteptați pe Champs-Élysées
17:02 - Trei zodii chinezești intră într-o perioadă favorabilă. Surprize pe 27 septembrie

HAI România!

Pacea cu degetul pe trăgaci

Pacea cu degetul pe trăgaci

De ce n-a venit Diavolul la întâlnirea cu enoriașii. Povestea despre modul în care părintele Galeriu a umplut biserica

De ce n-a venit Diavolul la întâlnirea cu enoriașii. Povestea despre modul în care părintele Galeriu a umplut biserica

Ce înseamnă naționalism: Dacă exprimă iubire, de ce să-mi fie frică de el? Dezbatere istorică

Ce înseamnă naționalism: Dacă exprimă iubire, de ce să-mi fie frică de el? Dezbatere istorică

Proiecte speciale