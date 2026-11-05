Republica Moldova. Liderul socialiștilor, prorusul Igor Dodon, cere Guvernului să retragă proiectul de lege care stabilește regulile aplicabile în Republica Moldova în cazul instituirii stării de asediu sau a stării de război. Politicianul susține că documentul a provocat panică în rândul populației și afirmă că unii cetățeni ar fi gata să renunțe la cetățenia moldovenească pentru a evita o eventuală mobilizare.

Dodon a comparat prevederile proiectului cu situația din Ucraina și a sugerat că noile reguli ar putea viza inclusiv moldovenii din diaspora. Declarațiile au fost făcute pe 5 noiembrie, înaintea ședinței Parlamentului. Deputatul socialist a afirmat că a primit mai multe mesaje de la persoane îngrijorate de posibilele consecințe ale proiectului.

„Acest proiect de lege trebuie categoric retras din Guvern. Prin această lege au fost aprinse spiritele în Republica Moldova. Mi s-au adresat zeci de persoane care sunt gata să renunțe la cetățenia Republicii Moldova și să plece din țară pentru a nu fi luate cu forța de pe stradă, ca în Ucraina. Pentru că populația, cu regret vreau să spun, a perceput acest proiect de lege ca pe o pregătire pentru un scenariu ucrainean”, a declarat Igor Dodon.

Liderul PSRM a insistat că inițiativa trebuie eliminată definitiv de pe agenda Guvernului. El a criticat și prevederile referitoare la cetățenii Republicii Moldova aflați peste hotare. Potrivit interpretării sale, autoritățile ar putea ajunge să îi oblige pe aceștia să revină în țară în cazul unei mobilizări.

Autoritățile resping acuzațiile potrivit cărora noul proiect ar pregăti Republica Moldova pentru un conflict armat. Reprezentanții Ministerului Apărării afirmă că documentul urmărește să stabilească responsabilitățile instituțiilor statului. Precum și modul în care acestea trebuie să acționeze în situații excepționale.

Secretarul de stat al Ministerului Apărării, Ghenadie Cojocaru, responsabil de politica de apărare, a explicat că o asemenea reglementare este necesară pentru ca instituțiile să știe exact ce atribuții au atunci când securitatea statului este amenințată.

„Această lege vine să aducă claritate, să delimiteze sarcinile autorităților și să arate foarte clar ce au de făcut. Pentru că să acționezi într-o stare de asediu și de război înseamnă să acționezi într-un regim de maximă responsabilitate. Nu există o responsabilitate mai mare a autorităților Republicii Moldova față de cetățenii săi decât într-o stare de asediu și de război. În joc sunt puse suveranitatea, integritatea teritorială și libertatea noastră”, a declarat Ghenadie Cojocaru în cadrul unei emisiuni televizate.

Reglementări privind starea de asediu și starea de război există în Republica Moldova încă din 2004. Ministerul Apărării consideră însă că actuala legislație trebuie revizuită și adaptată la noile riscuri de securitate din regiune.

Proiectul elaborat de Ministerul Apărării stabilește măsurile care ar putea fi aplicate dacă în Republica Moldova ar fi instituită starea de asediu sau starea de război.

Printre acestea se numără limitarea temporară a circulației persoanelor și a mijloacelor de transport, controlul traversării frontierei de stat și introducerea unor reguli speciale pentru activitatea instituțiilor și a agenților economici.

Documentul prevede și posibilitatea evacuării populației din anumite zone, organizarea adăpostirii acesteia, instituirea măsurilor de carantină și aplicarea unor reguli sanitaro-epidemiologice.

În situații de criză, autoritățile ar putea dispune și rechiziționarea unor bunuri sau prestarea unor servicii în interes public. Totodată, consumul de alimente, medicamente, energie și alte produse de strictă necesitate ar putea fi raționalizat temporar.

Proiectul stabilește și condițiile în care ar putea fi declarate cele două regimuri speciale. Starea de asediu ar putea fi instituită dacă există riscul iminent al unei agresiuni armate, acțiuni ostile cu caracter militar sau amenințări grave la adresa suveranității, integrității teritoriale, ordinii constituționale ori capacității de apărare a țării.

Starea de război ar putea fi declarată în cazul unei agresiuni armate împotriva Republicii Moldova, al declarării războiului sau al unei notificări prealabile privind începerea operațiunilor militare împotriva țării.

Potrivit proiectului, decizia de instituire a acestor regimuri speciale ar urma să fie aprobată de Parlament, la propunerea președintelui Republicii Moldova. Legislativul ar avea la dispoziție cel mult 24 de ore pentru examinarea propunerii.

În cazul unei agresiuni armate, președintele ar putea declara starea de război prin decret, cu informarea imediată a Parlamentului.

Starea de asediu ar urma să fie instituită pentru o perioadă de cel mult 30 de zile. Aceasta ar putea fi prelungită dacă motivele care au determinat declararea ei continuă să existe. În schimb, starea de război ar putea fi instituită pentru o perioadă nedeterminată.

Un capitol distinct al proiectului se referă la obligațiile rezerviștilor în cazul declarării mobilizării. Aceștia nu ar putea părăsi localitatea în care au domiciliul permanent sau reședința pentru o perioadă mai mare de 12 ore fără permisiunea scrisă a comandantului. Acordul ar putea fi oferit în situații justificate. De asemenea, persoanele care vor primi ordine de chemare vor fi obligate să se prezinte. De asemenea să îndeplinească sarcinile pentru care au fost solicitate.

Reguli speciale sunt prevăzute și pentru bunurile care ar putea fi rechiziționate în interes public. Persoanele care vor primi asemenea ordine vor trebui să predea bunurile indicate, în condițiile stabilite de autoritățile competente.

Proiectul include și obligații pentru cetățenii Republicii Moldova aflați în străinătate. Cei care au obligații de mobilizare și care vor primi un ordin de chemare sau vor fi informați că trebuie să se prezinte la autorități vor trebui să întreprindă demersurile necesare pentru a reveni în țară.

Aceștia vor trebui să se prezinte la locul și în termenul indicate de autorități. Totodată, vor avea obligația să contacteze de urgență ambasadele, consulatele Republicii Moldova sau alte structuri desemnate și să respecte instrucțiunile primite.