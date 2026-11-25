Elena Lasconi susține că a fost atrasă în scandalul imaginilor false apărute înaintea alegerilor prezidențiale din 2025. Fosta candidată susține că a colaborat cu procurorii DIICOT, că le-a pus la dispoziție dispozitivele și conturile sale electronice și că nu avea cunoștință despre falsitatea fotografiilor publicate.

Întrebată cum a intrat în posesia imaginilor care sugerau o întâlnire între Nicușor Dan, Victor Ponta și Florian Coldea, fosta candidată la Președinție a spus că acestea i-au fost trimise prin poșta electronică. Lasconi nu și-a mai amintit însă adresa exactă de la care a primit materialele.

„Am primit pe mail”, a spus aceasta, precizând ulterior: „De la o adresă de mail. Nu mai am nicio amintere exact cum e”, a arătat aceasta.

Lasconi a explicat că în timpul campaniei electorale primea foarte multe mesaje și că materialele de comunicare erau gestionate de o echipă.

Fosta candidată a afirmat că le-a oferit anchetatorilor acces la mai multe informații și dispozitive personale, pentru ca aceștia să poată verifica împrejurările în care au ajuns fotografiile la ea.

„Eu le-am pus la dispoziția procurorului, în care am mare încredere. De asta m-am și dus și am oferit mai mult decât mi-au cerut. Am pus la dispoziție și telefonul și mailul și laptopul să studieze”, a declarat Lasconi.

Aceasta a susținut că nu a cunoscut caracterul fals al imaginilor și că a acționat cu bună-credință.

„Eu sunt de bună credință”, a afirmat fosta candidată.

În timpul interviului, Lasconi a vorbit și despre informațiile apărute în presă referitoare la presupusa implicare a unor persoane vizate de dosar în campania electorală a lui Nicușor Dan. Ea a spus că ar dori să afle dacă actualul președinte a fost audiat de procurori.

„Eu aș fi curioasă, nu știu dacă e adevărat, dar am văzut mai multe articole în presă prin care Nicușor Dan a spus că doi dintre cei care au fost trimiși în judecată au fost în echipa lui de campanie și nu știu dacă a fost audiat. Aș fi curioasă dacă a fost audiat”, a declarat aceasta.

Elena Lasconi a precizat că nu dorește să formuleze acuzații înainte ca instanța să analizeze dosarul și să stabilească împrejurările în care au fost realizate și distribuite fotografiile.

„Nu știu eu, asta am văzut în presă. Eu nu vreau să fac judecăți la televizor. Cred că instanța trebuie să-și facă treaba și sunt și eu curioasă să aflu toate dedesubturile.”

Întrebată dacă persoanele implicate în realizarea imaginilor s-au folosit de ea, fosta candidată a răspuns: „Cel mai probabil.”

Elena Lasconi a explicat că publicarea materialelor electorale nu depindea exclusiv de ea, întrucât echipa de campanie se ocupa de comunicarea publică și de postările de pe rețelele sociale.

„Atunci când ești candidat la prezidențiale, nu faci tu postări pe Facebook. Ai o întreagă echipă care se ocupa de asta, o echipă de comunicare.”

Aceasta a adăugat că programul unui candidat la alegerile prezidențiale presupune numeroase apariții publice și pregătirea pentru dezbateri și interviuri.

„Nu iei tu toate deciziile. Tu nu faci altceva decât să încerci să te pregătești cât mai mult pentru nu știu câte emisiuni ai pe zi la care trebuie să participi”.

Imaginile au fost publicate de Elena Lasconi pe 1 mai 2025, cu trei zile înainte de primul tur al alegerilor prezidențiale. Fotografiile sugerau o întâlnire între Nicușor Dan, Victor Ponta și Florian Coldea.

Marți, DIICOT a anunțat trimiterea în judecată a cinci persoane, acuzate că ar fi organizat realizarea unor materiale false cu scopul de a influența opțiunile electorale.

Potrivit anchetatorilor, inculpații ar fi produs un material video din care au fost extrase ulterior fotografiile prelucrate și distribuite fostei candidate la Președinție. Procurorii susțin că operațiunea urmărea inducerea în eroare a publicului și influențarea votului. Dosarul a fost înaintat Curții de Apel București.

La finalul interviului, Elena Lasconi a vorbit despre motivele pentru care a candidat și despre modul în care își evaluează propriul parcurs electoral.

„Eu am liniște sufletească, am mulțumirea că mi-am păstrat coroana vertebrală până la final, că aș putea să-mi dau nota 10 pentru moralitate, pentru încredere și pentru iubirea care o am față de țara asta. Pentru că de asta am candidat”, a declarat aceasta.