Legăturile șocante dintre echipa de campanie a președintelui Nicușor Dan și regizorii clipului fals cu Ponta și Coldea
- Dan Andronic
- 5 aprilie 2026, 08:25
Scandalul presupusei întâlniri dintre Nicușor Dan, Victor Ponta și Florian Coldea dezvăluie o rețea complicată de relații de prietenie, interese de afaceri și colaborări profesionale, scrie Mediafax.
Datele din ancheta DIICOT scot la iveală un detaliu uluitor: echipa tehnică implicată în realizarea filmării false se suprapune, în mod direct, cu personalul care a lucrat la clipurile oficiale de campanie ale actualului președinte, Nicușor Dan.
Iată cum arată rețeaua conexiunilor și cine sunt pionii principali ai acestei puneri în scenă, conform surselor judiciare.
„Regizorii” tehnici: Legătura directă cu echipa oficială de campanie
Cel mai surprinzător aspect al întregii operațiuni este faptul că o parte dintre cei care au orchestrat filmarea compromițătoare se aflau deja în cercul de încredere al echipei de campanie a lui Nicușor Dan.
Mihai Cojocaru (CStudio Ro Film Production SRL). Este unul dintre operatorii principali care a lucrat în campania electorală a lui Nicușor Dan. Imagini din acea perioadă îl arată coordonând echipa de filmare alături de Ana Maria Geană (fostă consilieră la Primăria Capitalei, în prezent consilier de stat la Palatul Cotroceni). Cojocaru este, de asemenea, un prieten apropiat al lui Andrei Bicuți și colaborator al firmei acestuia. Deși firma sa a raportat pierderi în 2024, el este o piesă centrală în acest puzzle tehnic.
Pop Alex-Gabriel. Angajat ca „operator de imagine” la firma lui Bicuți (Private Training Group SRL) și colaborator al lui Mihai Cojocaru.
Sursele judiciare arată că el este persoana care a pus la dispoziție aparatura și a filmat efectiv cadrele false cu actorii. Șocant este că același Pop Alex-Gabriel a fost prezent pe 6 martie 2025 la filmarea clipului oficial de campanie al lui Nicușor Dan.
Dobre Marius-Adrian. Un alt colaborator al firmei SC Training Private Group SRL, atras în angrenajul acestei operațiuni.
Rețeaua familiei Bicuți
Dincolo de operatorii de imagine, ancheta procurorilor indică spre cei care ar mai avea legături directe cu organizarea filmării, încă de la începutul lunii aprilie 2025. Aici intră în scenă doi craioveni, tată și fiu.
Bicuți Andrei-Gabriel (29 de ani). Tânăr om de afaceri din Craiova, administrator al Training Private Group SRL (firmă de servicii suport înființată în 2023, cu un profit declarat de 162.000 de euro în anul electoral 2025). El se află în cercul de prieteni ai lui Mihai Cojocaru și ai consilierei prezidențiale Ana Maria Geană.
Bicuți Gheorghe-Liviu (52 de ani). Tatăl lui Andrei, un influent om de afaceri activ în zona de consumabile medicale și pharma prin firma Creative & Innovative Management SRL (profit net de 2,8 milioane de euro în 2024).
Numele său a mai apărut în atenția presei de investigație în contextul unor afaceri și asocieri cu Vasile Tarlev pentru clubul de fotbal Zimbru Chișinău din Republica Moldova.
Distribuția, actorii de ocazie
Pentru ca iluzia să fie completă, rețeaua a folosit figuranți dispuși să joace rolurile politicienilor. DIICOT i-a identificat și audiat pe Bratu Răzvan-Florin, care a mimat mișcările lui Nicușor Dan, Năstăsoiu Alexandru-Cristian, care a intrat în rolul lui Victor Ponta și Cojocaru Marian, cel care l-a interpretat pe Florian Coldea.
Tăcerea de la DIICOT. Reacția lui Mihai Cojocaru
Contactat de jurnaliștii Mediafax pentru a clarifica prezența sa și a colaboratorilor săi în această dublă ipostază, angajați în campania oficială, dar și implicați în realizarea falsului electoral, Mihai Cojocaru a recunoscut munca alături de Nicușor Dan, dar a devenit evaziv cu privire la acuzațiile penale.
„Am lucrat împreună dar n-aș vrea să comentez. (...) Nu știu ce anume pot comenta sau nu. Nu mă pricep, nu știu ce pot să spun, ce nu pot să spun, nu înțeleg lucrurile acestea”, a declarat Cojocaru, menționând doar că rolul său a fost strict legat de „lucruri practice” și filmări, evitând orice răspuns clar despre vizita sa la DIICOT.
Conexiunile dezvăluite arată clar că operațiunea nu a fost rodul unui „paparazzo” anonim, așa cum s-a sugerat inițial pe rețelele sociale, ci rezultatul unei planificări detaliate, realizate de profesioniști din domeniul producției video, oameni de afaceri cu resurse și persoane conectate direct la vârful campaniei electorale.
1 comentarii
1. Ce stim sigur in scandalul fotografiilor trucate:
- operațiunea a fost profesionist organizată: actori, machiaj, locație închiriată, echipă tehnică, scenariu.
- afost planificată strategic pentru a lovi în campanie cu 3 zile înainte de votul primului tur.
- au fost implicați oameni cu experiență si mijloace specifice în comunicare politică și producție media.
- atat Nicușor Dan, cat și Victor Ponta au depus plangeri penale imediat după apariția imaginilor: unul din ei din a facut-o ca diversiune (veti vedea singuri cine, ceva mai jos)
- cu exceptia USR nici un partid nu ar fi avut interes si..expertiza tehnica asistata sa produca un asemene fake.
- pentru a minimaliza ca conceptia si execuția tehnică a fost făcută de persoane pendinte de USR si din staff-ul de campanie a lui Nicușor Dan, presa Noii Securitati a lansat diversiunea precum ca operațiunea ar fi fost comandată de liberalii care îl susțineau pe Crin Antonescu.
Vedeti mai jos linkul si comentariile!
https://adevarul.ro/politica/diicot-i-a-identificat-pe-actorii-implicati-in-2520439.html
2. Nu a fost suficient ca gunoaiele Secu din USR si-au tradat presedintele partidului si propriul candidat la presedintie(E. Lasconi) in plina campanie electorala, pentru a-l favoriza pe mascariciul Noii Securitati Nicusor Dan! Dupa cum vedem acum, unul din oamenii din staff-ul de campanie a lui Nicusor Dan, a fost ”montat” ca impreuna cu alti complici sa produca un fake, pe care apoi sa i-l înmîneze ca fiind ”autentic” Elenei Lasconi pentru a-l prezenta televiziunilor, totul in ideea de a o decredibiliza (aceasta fiind singurul candidat anti-Sistem), intru netezirea drumului spre Cotroceni a marionetei Sistemului, Nicusor Dan!
Am cel putin 2 martori ca inainte cu o saptamana ca Elena Lasconi sa primeasca pozele ”otravite”, am avertizat-o printr-un e-mail ca se va incerca ”intoxicarea” ei cu un fake, care ar putea fi apoi instrumentat intru..ridiculizarea ei! Nu stiu daca a citit e-mailul!
3. ”Din datele publice, dar și din declarațiile lui Mihai Cojocaru, reiese că acesta a lucrat pentru președintele Nicușor Dan în campania electorală. Acesta deține CStudio Ro Film Production SRL și are un studio pe Strada Progresului din Capitală.
În imaginile de pe rețelele de socializare, Mihai Cojocaru apare coordonând/ gestionând echipa de filmare a candidatului Dan, fiind alături de consiliera președintelui Ana Maria Geană, de la Primăria Capitalei, actual consilier de stat al Președintelui pentru românii de pretutindeni(...)În plus, Mihai Cojocaru apare ca fiind într-o relație de amiciție și cu Andrei Bicuți, băiatul omului de afaceri Gheorghe Liviu Bicuți. În angrenajul lui Cojocaru apare și Pop Alex-Gabriel, operator.
Contactat de Mediafax, Mihai Cojocaru a recunoscut că a lucrat în campania președintelui Nicușor Dan: “Am lucrat împreună, dar n-aș vrea să comentez”.
Dupa cum se poate constata, falsificatorii sunt mai mult sau mai putin ”oamenii” lui Nicusor Dan!
4. Concluzie
De parca nu ar fi ajuns lovitura de stat din dec. 2024 si tradarea jigodista la care s-au dedat gunoaiele neobolsevice securistice din USR pentru scoaterea din joc a Elenei Lasconi - singurul candidat anti-Sistem, Sistemul securistic mafiot a decis sa netezeasca drumul propriului candidat, marioneta retardata Nicusor Dan, folosind un singur fake, cu care s-o decredibilizeze nu numai pe Lasconi, ci si pe Victor Ponta, celălalt contracandidat care l-ar fi facut muci pe retardatul Nicusor Dan la o eventuala confruntare/dezbatere electorala, organizata si televizata inaintea turului al doilea!
In acest scop Noua Securitate si-a folosit ”sobolanii” care erau deja introdusi in staff-ul de campanie lui Nicusor Dan pentru a-i face propaganda prin mijloace video!
O noua dovada ca Nicusor Dan e doar un impostor-mazetă, plantat la Cotroceni de catre Sistemul neosecuristic mafiot cu misiunea de a proteja si perpetua acest Sistem, iar el, mazeta tîmpa, exact asta a facut pana acum!
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.