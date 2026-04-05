Legăturile șocante dintre echipa de campanie a președintelui Nicușor Dan și regizorii clipului fals cu Ponta și Coldea

Scandalul presupusei întâlniri dintre Nicușor Dan, Victor Ponta și Florian Coldea dezvăluie o rețea complicată de relații de prietenie, interese de afaceri și colaborări profesionale, scrie Mediafax.

Datele din ancheta DIICOT scot la iveală un detaliu uluitor: echipa tehnică implicată în realizarea filmării false se suprapune, în mod direct, cu personalul care a lucrat la clipurile oficiale de campanie ale actualului președinte, Nicușor Dan.

Iată cum arată rețeaua conexiunilor și cine sunt pionii principali ai acestei puneri în scenă, conform surselor judiciare.

Cel mai surprinzător aspect al întregii operațiuni este faptul că o parte dintre cei care au orchestrat filmarea compromițătoare se aflau deja în cercul de încredere al echipei de campanie a lui Nicușor Dan.

Mihai Cojocaru (CStudio Ro Film Production SRL). Este unul dintre operatorii principali care a lucrat în campania electorală a lui Nicușor Dan. Imagini din acea perioadă îl arată coordonând echipa de filmare alături de Ana Maria Geană (fostă consilieră la Primăria Capitalei, în prezent consilier de stat la Palatul Cotroceni). Cojocaru este, de asemenea, un prieten apropiat al lui Andrei Bicuți și colaborator al firmei acestuia. Deși firma sa a raportat pierderi în 2024, el este o piesă centrală în acest puzzle tehnic.

Pop Alex-Gabriel. Angajat ca „operator de imagine” la firma lui Bicuți (Private Training Group SRL) și colaborator al lui Mihai Cojocaru.

Sursele judiciare arată că el este persoana care a pus la dispoziție aparatura și a filmat efectiv cadrele false cu actorii. Șocant este că același Pop Alex-Gabriel a fost prezent pe 6 martie 2025 la filmarea clipului oficial de campanie al lui Nicușor Dan.

Dobre Marius-Adrian. Un alt colaborator al firmei SC Training Private Group SRL, atras în angrenajul acestei operațiuni.

Dincolo de operatorii de imagine, ancheta procurorilor indică spre cei care ar mai avea legături directe cu organizarea filmării, încă de la începutul lunii aprilie 2025. Aici intră în scenă doi craioveni, tată și fiu.

Bicuți Andrei-Gabriel (29 de ani). Tânăr om de afaceri din Craiova, administrator al Training Private Group SRL (firmă de servicii suport înființată în 2023, cu un profit declarat de 162.000 de euro în anul electoral 2025). El se află în cercul de prieteni ai lui Mihai Cojocaru și ai consilierei prezidențiale Ana Maria Geană.

Bicuți Gheorghe-Liviu (52 de ani). Tatăl lui Andrei, un influent om de afaceri activ în zona de consumabile medicale și pharma prin firma Creative & Innovative Management SRL (profit net de 2,8 milioane de euro în 2024).

Numele său a mai apărut în atenția presei de investigație în contextul unor afaceri și asocieri cu Vasile Tarlev pentru clubul de fotbal Zimbru Chișinău din Republica Moldova.

Pentru ca iluzia să fie completă, rețeaua a folosit figuranți dispuși să joace rolurile politicienilor. DIICOT i-a identificat și audiat pe Bratu Răzvan-Florin, care a mimat mișcările lui Nicușor Dan, Năstăsoiu Alexandru-Cristian, care a intrat în rolul lui Victor Ponta și Cojocaru Marian, cel care l-a interpretat pe Florian Coldea.

Contactat de jurnaliștii Mediafax pentru a clarifica prezența sa și a colaboratorilor săi în această dublă ipostază, angajați în campania oficială, dar și implicați în realizarea falsului electoral, Mihai Cojocaru a recunoscut munca alături de Nicușor Dan, dar a devenit evaziv cu privire la acuzațiile penale.

„Am lucrat împreună dar n-aș vrea să comentez. (...) Nu știu ce anume pot comenta sau nu. Nu mă pricep, nu știu ce pot să spun, ce nu pot să spun, nu înțeleg lucrurile acestea”, a declarat Cojocaru, menționând doar că rolul său a fost strict legat de „lucruri practice” și filmări, evitând orice răspuns clar despre vizita sa la DIICOT.

Conexiunile dezvăluite arată clar că operațiunea nu a fost rodul unui „paparazzo” anonim, așa cum s-a sugerat inițial pe rețelele sociale, ci rezultatul unei planificări detaliate, realizate de profesioniști din domeniul producției video, oameni de afaceri cu resurse și persoane conectate direct la vârful campaniei electorale.