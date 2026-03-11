EVZ Special

Momentul în care Nicușor Dan a devenit îmbătrânit, desfigurat: „A fost scos din rutina lui”

Nicușor Dan. Sursă foto: Captură video
Robert Turcescu, realizatoul podcastului difuzat, azi, pe evz.ro și canalul de YouTube Hai România, l-a avut invitat pe jurnalistul Liviu Alexa. Unul dintre subiectele discuției a fost legat de întrunirea CSAT. Dezbaterea a fost deviată și spre personajele care fac parte din această entitate. Numărul unu fiind președintele Nicușor Dan. Liviu Alexa crede că liderul de la Cotroceni are prestații catastrofale și a povestit că, săptămâna trecută a avut momente de panică reală.

Paul Palencsar, la un moment dat, chiar a scris un text în care a spus că a văzut în poarta Cotrocenilor, atunci când au venit manifestanții săptămâna trecută, să îl oblige pe președinte să nu-i numească pe ăia la parchete. A văzut un Nicușor Dan desfigurat. Nicușor Dan îmbătrânit brusc. Băi, fraților, e un Nicușor Dan care a fost scos din rutina lui, adică din nesimțirea lui că nu făcea nimic”, a spus Alexa.

Care l-a perceput pe actualul președinte al României ca un om și politician rupt de realitățile cotidiene. Iar asta ar fi spus chiar foștii colegi ai lui Nicușor Dan, din USR.

„Trăiește în lumea lui”

„Am stat patru ani de zile în Parlament, l-am văzut pe Nicușor Dan, în diverse contexte. De fapt, băiatul ăsta este un agarici! Omul, voi nu înțelegeți, Nicușor Dan trăiește în lumea lui, n-o spun eu. Mi-o spuneau toți colegii lui de partid, în parlament. Patru ani de zile, aproape că devenise subiectul meu preferat de dialog cu useriștii.

Îi întrebam pe useriști: Și Nicușor ce mai face? Tot așa e la ședință, îi cade capul într-o parte așa și vă lasă 10 minute să vă uitați pe pereți? Ziceau: Da, e ceva absolut înfiorător. Trebuie să înțelegem cu toții, Nicușor Dan nu trăiește în lumea noastră. El trăiește în lumea lui”, a mai spus Alexa.

S-ar fi uitat la desene animate în loc să semneze

Robert Turcescu a povestit că Nicușor Dan ar fi avut pasiuni frivole în timp ce era primar general al Bucureștiului. „Se închidea în birou, se uita la desene animate și zăceau dosarele de autorizare pe masă și el nu semna absolut nimic.

Și e pus în momentul de față că vrea, că nu vrea, să muncească ceva. Deci, Nicușor, dintr-o dată, a descoperit că are serviciu. Serviciul ăsta se numește, ești președintele țării, adică trebuie să mergi în vizite externe, să primești oameni la Palatul Cotroceni, să promulgi. Să ai inițiative, să dialoghezi cu societatea civilă, să dialoghezi cu avocații, să dialoghezi cu magistrații, să dialoghezi cu polițiștii. Să vină ăia de la servicii să spună una alta, să te sune Trump, să te sune Macron, să ai tot timpul ceva de făcut.”

3
