Marea problemă a lui Nicușor Dan: dacă termină mandatul, nu dacă îl ia pe al doilea

Dan Andronic, Mirel Curea și Silviu Predoiu au dezbătut, marți, la podcastul difuzat de evz.ro și canalul Hai România, subiectul „interceptării” lui Nicușor Dan la Palatul Cotroceni. Acuzație lansată de primarul Timișoarei, Dominic Fritz.

Fost șef al SIE, Silviu Predoiu, a explicat că vorbele edilului nu au nicio bază solidă și ar fi greu de pus la punct o asemenea operațiune care ar implica o chestie ilegală la care să participe cel puțin 10 - 12 oameni. „Nimeni nu ar risca să facă așa ceva, care e ilegal”.

Generalul crede că liderul de la Cotroceni are o problemă legată de actualul mandat. Pe care e posibil să nu-l. Așa că orice discuție legată de un al doilea mandat ar fi mult prea devreme în această perioadă.

„L-am văzut și pe domnul președinte Băsescu spunând că președintele, ca să ia un al doilea mandat, are nevoie urgentă de un partid. Eu cred că problema domnului Nicușor Dan nu este dacă ia al doilea mandat, ci dacă îl termină pe ăsta. Pentru că așa cum se descurcă acum, mergem din rău în mai rău. Și repet ce spuneam la început: este tot mai clară incompatibilitatea domniei sale cu cerințele fișei postului de președinte”, a afirmat Silviu Predoiu.

Legat de un posibil al doilea mandat ce ar fi câștigat de actualul președinte, Mirel Curea a spus că e nevoie de crearea unui personaj care să fie în antiteză cu Nicușor Dan. Adică, „o sperietoare”, pe principiul testat în trecut la alegerile din România, „răul cel mai mic”.

„Ca să ia un al doilea mandat, sigur că teoretic ar avea nevoie de un partid, sau mai are nevoie de încă o sperietoare. Poate mai inventează un Simion, un ceva, și atunci, așa de frica lui să-l voteze românii. Că uite, a mers schema din 2000, Corneliu Vadim, Tudor Iliescu. Ne-am dus-o toți să-l votăm pe Iliescu”, a afirmat Curea.

În ceea ce privește declarațiile lui Dominic Fritz, Dan Andronic crede că, într-o lume ideală, primarul Timișoarei ar trebui să-și dea demisia. „Eu cred că a încercat o glumiță, ca să ne arate cât de apropiat este el, de fapt, de Nicușor Dan. „În mod normal, după o asemenea declarație, dacă ar exista ideea de a ține cont de responsabilitatea pe care o ai ca om politic, ar trebui să-i dea demisia.”