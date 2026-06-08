Premierul desemnat Eugen Tomac a prezentat luni o parte dintre numele pe care intenționează să le propună în viitorul Cabinet și a anunțat că Executivul va avea trei vicepremieri, responsabili de domeniile Educație, Economie și Digitalizare. Declarațiile au fost făcute în contextul negocierilor pentru formarea Guvernului și obținerea sprijinului parlamentar necesar învestirii.

Eugen Tomac a anunțat că viitorul Guvern pe care îl pregătește va include trei funcții de vicepremier, fiecare cu responsabilități într-un domeniu strategic.

„Sunt foarte încântat şi m-am bucurat că colegul meu, domnul profesor Sorin Costreie, a acceptat să fie ministru al Educaţiei şi chiar vicepremier pentru că îmi doresc să am şi o echipă apropiată. Vor fi trei vicepremieri, ministrul Educaţiei şi voi mai avea doi vicepremieri care vor gestiona zona economică, un vicepremier şi pentru că eu cred că este vital să facem un salt uriaş într-un timp foarte scurt, vom avea un vicepremier pentru Digitalizare”, a declarat Eugen Tomac la Antena 3.

Potrivit premierului desemnat, reorganizarea urmărește consolidarea unor domenii considerate esențiale pentru funcționarea viitorului Executiv.

Tomac a prezentat și unul dintre numele pe care intenționează să le includă în viitorul Cabinet, respectiv actualul ambasador al României la NATO, Dănuț Nicolaescu.

„Mă bucur foarte mult că actualul nostru ambasador la NATO, domnul Dănuţ Nicolaescu a acceptat invitaţia mea de a face parte din viitorul guvern. Este un om care are toată expertiza necesară, un diplomat de excepţie şi înţelege perfect situaţia de securitate în care se află România şi mă bucur că va fi viitorul ministru al Apărării”, a adăugat premierul desemnat.

Premierul desemnat a afirmat că în ultimele zile a avut numeroase discuții cu specialiști din mai multe domenii pentru a identifica persoanele potrivite pentru viitorul Cabinet.

„Pentru a-mi forma o echipă solidă şi eficientă, am avut în ultimele trei zile cred că zeci de întâlniri cu foarte mulţi specialişti din diferite domenii, pentru că sunt două chestiuni. Pe de-o parte, trebuie să înţelegi foarte bine sistemul şi să ai autoritatea necesară pentru a inspira pe toată lumea să se mobilizeze, dacă vii din afara unui minister sau din interiorul unei instituţii", a mai transmis Eugen Tomac.

Eugen Tomac a afirmat că diplomația și securitatea reprezintă priorități pentru viitorul Executiv și a anunțat că secretarul de stat Luca Niculescu a acceptat să facă parte din echipa guvernamentală.

„Pentru noi, în momentul de faţă, este foarte importantă Apărarea. Pentru noi este foarte importantă diplomaţia şi mă bucur că omul care a reuşit cu foarte mult profesionalism să avanseze dosarul nostru de aderare la OCDE, domnul secretar de stat Luca Niculescu, a acceptat să vină în viitorul guvern pe care îl voi propune Parlamentului. E un profesionist. La Ministerul Agriculturii, domnul profesor Istudor, rectorul Academiei de Studii Economice", a subliniat premierul desemnat.

Tomac a mai afirmat că pentru Ministerul Sănătății analizează mai multe variante și că nu este pregătit să anunțe deocamdată un nume.

În schimb, pentru Ministerul Mediului a indicat drept propunere pe Teodor Dulceață, actual secretar general adjunct în cadrul instituției. Premierul desemnat a anunțat și că sociologul Vladimir Ionaș a acceptat să facă parte din echipa sa, urmând să fie propus pentru portofoliul Dezvoltării.