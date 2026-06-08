Prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, îl acuză pe Eugen Tomac că nu a prezentat transparent modul în care au fost stabilite unele nominalizări pentru viitorul Guvern. La câteva ore după întâlnirea dintre reprezentanții PNL și premierul desemnat Eugen Tomac, Ciprian Ciucu, a publicat un mesaj critic în care pune sub semnul întrebării modul în care este construit viitorul Executiv. Acesta susține că unele propuneri de miniștri ar reflecta interesele PSD și avertizează că PNL riscă să fie asociat cu un guvern pe care nu îl susține.

În debutul mesajului, Ciprian Ciucu afirmă că discuția purtată cu Eugen Tomac nu i-a oferit suficiente explicații privind modul în care au fost făcute unele nominalizări pentru viitorul Guvern. El sugerează că anumite propuneri ar indica existența unor înțelegeri anterioare cu PSD.

„Dragă domnule premier desemnat Eugen Tomac, Vă scriu aceste rânduri în urma întâlnirii de astăzi ca dovadă de respect, așa că voi fi direct. Ceea ce dumneavoastră nu ați făcut astăzi. Am niște semne de întrebare destul de mari, pentru că lista miniștrilor pe care ni i-ați prezentat astăzi este cusută cu ață alb-fosforescentă”, și-a început Ciprian Ciucu mesajul.

Referindu-se la primul dintre cele trei semne de întrebare, liderul liberal spune că nu crede că PNL a fost prima formațiune consultată de premierul desemnat și susține că unele nume propuse pentru ministere ar reflecta preferințele PSD.

„PRIMUL semn de întrebare: Ne-ați spus astăzi că ați ținut să vă întâlniți prima dată cu PNL, apoi cu PSD. Eu nu cred acest lucru; adică eu cred că ați avut întâlniri prealabile, ascunse și neasumate cu PSD. De ce spun acest lucru? Nu am cum să nu observ că ministerele asumate până acum de către PSD reflectă propuneri fix ale PSD: dl. Istudor la Agricultură, dl. Masala la Transporturi... Dar fisa mi-a picat atunci când ne-ați spus despre dl. Ionaș la M. Dezvoltării. Nu aveți cum să-mi explicați prin ce proces decizional ați ajuns la dl. Ionaș, altul decât că vi l-a dat PSD. N-ai cum! Pare că le protejați interesele și le-ați pus ministerele pe care le vor ei la adăpost.”

În continuarea mesajului, Ciprian Ciucu vorbește despre prezența unor membri ai PNL pe lista prezentată de Eugen Tomac și avertizează că acest lucru ar putea permite PSD să transfere responsabilitatea politică asupra liberalilor.

„Cel de-al DOILEA semn de întrebare: Pe lista pe care ne-ați prezentat-o sunt și membri ai PNL. Fără funcții mari, dar cu istorie lungă în PNL. Fără sprijinul nostru, sunt acolo la inițiativa dvs. Acum este vorba despre cele două doamne dar vor mai fi și alții. Și v-am spus chiar astăzi ce se va întâmpla: cum PSD are bani și plătește presa mult, va împinge narativul că guvernul dvs. este guvernul PNL și USR. Se vor folosi de două, trei, patru nume cu o istorie în PNL și ne va pune guvernul dvs. în brațe, fără ca noi să fim parte a procesului prin care ați fost desemnat să faceți guvernul. Fix scenariul Cioloș! PSD vă va ataca, iar noi, mai cu bun simț, nu vă vom ataca. Am mai văzut filmul acesta.”

Ultima parte a postării este dedicată unui posibil scenariu politic în care un alt premier tehnocrat ar putea fi desemnat dacă Eugen Tomac nu va reuși să obțină susținerea necesară în Parlament. În acest context, Ciprian Ciucu afirmă că o asemenea strategie ar avea rolul de a proteja PSD de eventualele costuri politice.

„Cel de-al TREILEA semn de întrebare: Scenariul cu acel alt premier „tehnic” care va fi nominalizat în locul dvs. dacă nu veți reuși, mizându-se pe faptul că unii parlamentari nu vor alegeri anticipate de frică că nu vor mai prinde Parlamentul. Asta îmi arată o strategie clar asumată, concepută special pentru a exonera PSD de orice răspundere. Cu toată stima pe care v-o port, cu toată admirația pe care o am pentru domnii Papahagi, Burnete, Nicolescu... Vă rog, aveți decența și nu ne luați de proști. PSD a făcut deja această greșeală! Arătați-ne un minim de respect și nu ne insultați inteligența.

Ne leagă o oarecare istorie; din deferență măcar, poate ar fi trebuit să discutați pe cinstite cu noi. Să ne spuneți limitările, constrângerile — le știm și noi. Dar nu așa, pentru că nu așa se câștigă încrederea. Încrederea se câștigă spunând adevărul, discutând deschis. Am avertizat din timp că nu vom accepta tehnicieni roșii, deci... nu trebuia. P.S. Sper că apreciați că spun deschis și asumat ceea ce am de spus și nu dau pe surse ca alții.”

Postarea lui Ciprian Ciucu a apărut la câteva ore după întâlnirea dintre reprezentanții PNL și premierul desemnat Eugen Tomac. În paralel cu discuțiile purtate cu partidele parlamentare, Tomac încearcă să obțină sprijinul necesar pentru învestirea viitorului Executiv.

Premierul desemnat a anunțat că seria negocierilor va continua și marți, când sunt programate consultări cu UDMR, grupul minorităților naționale și parlamentari neafiliați.

„Evident că voi continua şi mâine discuţia cu partidele, cu grupul minorităţilor naţionale”, a declarat Eugen Tomac.

Programul consultărilor începe la ora 10.00 cu o întâlnire între premierul desemnat și reprezentanții UDMR. Ulterior, acesta va discuta cu grupul minorităților naționale și cu parlamentari independenți care, potrivit lui Tomac, împărtășesc obiectivele și direcția viitorului Guvern pe care încearcă să îl formeze.