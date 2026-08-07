Noi informații despre e-Terra. Când ar putea fi repus în funcțiune sistemul

Sistemul e-Terra ar putea redeveni funcțional în cursul săptămânii viitoare, după finalizarea testelor de securitate, funcționalitate și performanță. Guvernul a anunțat vineri că reluarea activității aplicației de cadastru și carte funciară se va face etapizat, după întreruperea produsă de atacul cibernetic din 15 iulie.

Ce se va întâmpla după repornirea sistemului

Pe perioada în care platforma electronică nu a putut fi utilizată, cererile transmise la ghișeu, prin poștă sau curier au fost înregistrate cu data și ora exactă la care au fost primite, potrivit comunicatului transmis de Executiv.

După repornirea sistemului, toate solicitările, inclusiv cele trimise prin corespondență și actele instrumentate de notarii publici înainte de blocarea aplicației, dar care nu au fost înregistrate la OCPI-uri, vor fi introduse în registrul electronic cu păstrarea obligatorie a rangului.

Valabilitatea extraselor de carte funciară care erau încă în termen la momentul incidentului a fost prelungită automat cu numărul de zile în care sistemul nu a funcționat. Măsura urmărește protejarea rangului actelor notariale încheiate în perioada întreruperii.

Guvernul anunță că redeschiderea sistemului va fi făcută treptat pentru a evita o nouă suprasolicitare imediat după repornire și pentru a păstra ordinea de înregistrare a documentelor.

”Pentru a evita blocarea sistemului chiar din primele ore şi pentru a respecta ordinea de înregistrare, redeschiderea se va face în etape, stabilite împreună cu Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România (UNNPR):

În prima zi, activitatea va fi dedicată înregistrării actelor autentificate în perioada de întrerupere şi verificării funcţionării aplicaţiei, în colaborare directă cu notarii publici;

Începând cu a doua zi, sistemul va fi disponibil pentru notari şi persoanele autorizate pentru a asigura acelaşi tratament tuturor beneficiarilor serviciilor ANCPI”, a transmis Guvernul.

În situațiile în care va fi necesar, angajați din alte birouri teritoriale vor putea fi mutați temporar către oficiile unde există un număr mai mare de solicitări.

Pentru solicitările care se aflau deja în proces de soluționare în momentul incidentului, termenele legale au fost prelungite în baza unei decizii interne a ANCPI.

După reluarea activității, personalul disponibil urmează să fie mobilizat pentru procesarea acestor cereri în interiorul termenelor legale.

În primele zile de la repornirea platformei, utilizatorii nu vor putea achita cu cardul direct în aplicație. Plățile vor putea fi realizate prin ordin de plată sau la casieria oficiului, iar chitanța va fi emisă prin e-Terra.

Documentele care atestă achitarea tarifelor pentru cereri care nu au fost depuse până la 15 iulie 2026 își păstrează valabilitatea pentru înregistrare până cel târziu la 5 septembrie 2026.

Fiecare oficiu teritorial va pune la dispoziția publicului cel puțin o stație de lucru. Personalul va putea ajuta proprietarii să consulte cartea funciară a imobilelor pe care le dețin.

Utilizatorii vor avea la dispoziție și manuale, precum și materiale video pentru folosirea aplicației. ANCPI va organiza, de asemenea, un call-center destinat problemelor întâmpinate în primele zile după redeschidere.

După repornirea e-Terra, este posibil ca o parte dintre documentele PDF să nu fie disponibile imediat, deoarece transferul acestora în Cloudul Guvernamental nu este încă finalizat. Documentele nu sunt pierdute și vor deveni accesibile pe măsură ce procesul de transfer se încheie.

„De asemenea, din cauza volumului acumulat, aplicaţia poate răspunde mai lent în primele zile; noua infrastructură este însă mai performantă decât cea anterioară, iar funcţionarea este de aşteptat să revină la parametri normali pe măsură ce volumul de accesări se stabilizează. Sistemul va fi monitorizat permanent, iar echipele tehnice vor interveni imediat în cazul oricărei disfuncţionalităţi”, a precizat Guvernul.

ANCPI a fost ținta unui atac cibernetic în 15 iulie, incident care a provocat cea mai amplă întrerupere tehnică din istoria instituției. Aplicația de cadastru și carte funciară nu mai funcționează de la acel moment.

Guvernul a anunțat în 27 iulie că echipele tehnice ale ANCPI lucrează la reconstruirea completă a infrastructurii și la mutarea e-Terra în Cloudul Guvernamental. La 30 iulie, Executivul a anunțat că reconstrucția infrastructurii informatice și migrarea aplicației au fost încheiate, urmând etapa de testare înainte de repunerea sistemului în funcțiune.