Guvernul a prezentat stadiul lucrărilor pentru repunerea în funcțiune a sistemului informatic e-Terra, afectat de atacul cibernetic descoperit la ANCPI pe 14 iulie 2026. Echipele tehnice reconstruiesc infrastructura și pregătesc mutarea aplicației în cloud-ul guvernamental, însă Executivul nu poate anunța deocamdată o dată sau o oră exactă pentru reluarea serviciilor.

Echipele tehnice ale Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară lucrează la refacerea completă a infrastructurii informatice și la operaționalizarea aplicației e-Terra direct în cloud-ul guvernamental, după incidentul de securitate cibernetică produs la jumătatea lunii iulie.

Guvernul a anunțat că soluția considerată optimă în acest moment este repornirea sistemului în versiunea actuală, urmând ca actualizările necesare să fie realizate ulterior, fără întreruperea accesului la servicii.

Testele finale vor putea începe doar după încheierea migrării infrastructurii și repornirea integrală a bazei de date. În aceste condiții, autoritățile nu pot oferi încă un termen ferm pentru reluarea funcționării platformei.

ANCPI a constatat, la 14 iulie 2026, existența unui acces neautorizat în infrastructura informatică. Directoratul Național de Securitate Cibernetică a fost implicat în investigarea incidentului, potrivit procedurilor legale aplicabile instituțiilor publice.

Verificările tehnice au confirmat producerea unui atac cibernetic de tip ransomware. Atacatorii au criptat și au șters o parte din infrastructura de virtualizare pe care erau găzduite aplicațiile agenției.

”Din primul moment, infrastructura afectată a fost izolată după intervenţia DNSC, pentru a opri extinderea atacului, iar ANCPI a pus la dispoziţia echipei Directoratului toate resursele necesare investigaţiei tehnice. Guvernul coordonează, la nivel central, răspunsul instituţional la acest incident”, arată Executivul.

Guvernul a anunțat că baza de date centrală a sistemului cadastral, care cuprinde evidența proprietăților și a drepturilor reale asupra imobilelor, nu a fost afectată de atac.

Executivul a transmis că, până în prezent, nu au fost identificate dovezi potrivit cărora atacatorii ar fi reușit să acceseze informațiile din baza de date cadastrală.

„Nu există dovezi că atacatorii au avut acces la aceste date. Integritatea evidenţei cadastrale şi de carte funciară este, la acest moment, confirmată. În ceea ce priveşte platforma ePay, va fi lansat ulterior un alt modul software pentru plata electronică. Din precauţie şi ca măsură standard de protecţie în urma unui incident de această natură, recomandăm tuturor celor care au folosit ePay.ancpi.ro să îşi schimbe parola de acces, mai ales dacă o folosesc şi pe alte conturi sau servicii online. Recomandăm, de asemenea, prudenţă sporită la mesaje sau apeluri care solicită date personale, financiare ori coduri de acces - nicio instituţie a statului nu solicită astfel de informaţii prin telefon sau e-mail. Investigaţia în curs va stabili cu exactitate dacă şi în ce măsură datele utilizatorilor au fost afectate; în funcţie de concluzii, ANCPI va transmite informările necesare, conform obligaţiilor legale privind protecţia datelor”, transmite Guvernul.

Platforma ePay va beneficia ulterior de un alt modul software destinat plăților electronice. Autoritățile le recomandă utilizatorilor care au folosit serviciul să își schimbe parola, în special în situația în care aceeași combinație este utilizată și pentru alte conturi.

Investigația tehnică desfășurată de DNSC și ANCPI are ca obiectiv reconstituirea completă a modului în care atacatorii au reușit să compromită infrastructura informatică. Rezultatele verificărilor ar urma să fie folosite pentru întărirea măsurilor de securitate aplicate sistemelor informatice ale instituțiilor publice.

În paralel, identificarea autorilor și tragerea acestora la răspundere fac obiectul unei anchete penale desfășurate de organele judiciare competente, potrivit informațiilor comunicate de DNSC.

„Concluziile relevante pentru siguranţa publică vor fi comunicate pe măsură ce sunt confirmate, cu respectarea confidenţialităţii impuse de ancheta în curs”, mai spune Guvernul.

Pentru reluarea serviciilor, echipele ANCPI, sprijinite de specialiști ai Serviciului de Telecomunicații Speciale și Cyberint, reconstruiesc infrastructura și pregătesc funcționarea aplicației e-Terra direct în cloud-ul guvernamental.

Noua infrastructură este centralizată, securizată și monitorizată la standarde mai ridicate decât cele existente înaintea incidentului cibernetic, potrivit Guvernului.

”Operaţiunea implică mai multe echipe tehnice care lucrează simultan pe componente interdependente ale sistemului, iar buna funcţionare a rezultatului final depinde de sincronizarea strictă, pas cu pas, a activităţii acestor echipe, dar şi de rezultatul testelor de securitate realizate independent de către DNSC, STS şi Cyberint. Această coordonare atentă a impus prelungirea calendarului iniţial: lucrările desfăşurate continuu, programate să se încheie ieri, au fost întrerupte la ora 03:00 din motive de precauţie şi au fost reluate astăzi, dimineaţa”, explică Guvernul.

Lucrările sunt realizate simultan de mai multe echipe, iar componentele sistemului depind unele de altele. Din acest motiv, operațiunile trebuie sincronizate, iar repornirea este condiționată și de rezultatele testelor independente de securitate.

Calendarul inițial a fost prelungit după ce lucrările care ar fi trebuit să se încheie cu o zi înainte au fost întrerupte la ora 03:00, din motive de precauție, și reluate în dimineața următoare.

Guvernul a anunțat că, pentru restabilirea cât mai rapidă a accesului la serviciile cadastrale, fără afectarea securității sau a corectitudinii datelor, sistemul ar urma să fie repornit mai întâi în versiunea actuală. Ulterior, vor fi aplicate actualizări suplimentare, fără ca acestea să influențeze disponibilitatea serviciilor pentru cetățeni și profesioniști.

Potrivit comunicatului, oficial, ”pentru a reda cât mai repede accesul cetăţenilor şi profesioniştilor la serviciile cadastrale, dar fără a compromite securitatea sau corectitudinea datelor, s-a concluzionat că varianta optimă pentru momentul de faţă este repornirea sistemului pe versiunea actuală, urmată de actualizări ulterioare, fără impact asupra disponibilităţii serviciilor”.

Testele finale de funcționare vor putea începe numai după finalizarea mutării infrastructurii și după repornirea completă a bazei de date.

”Testele finale de funcţionare pot începe abia după finalizarea migrării infrastructurii şi repornirea completă a bazei de date. Din acest motiv, nu putem încă anunţa o oră sau o dată fermă de repunere în funcţiune - nu dorim să facem promisiuni pe care condiţiile tehnice ne pot obligă să le amânăm”, anunţă Guvernul.

Executivul a anunțat că incidentul de la ANCPI nu este analizat separat de celelalte riscuri cibernetice care vizează instituțiile statului.

Prin intermediul DNSC, Guvernul a intensificat sprijinul oferit autorităților publice centrale și locale în domeniul securității cibernetice. Printre măsurile aplicate se numără sesiuni de informare pentru conducerile instituțiilor și personalul IT.

”Acest incident nu este tratat izolat. Guvernul, prin DNSC, a intensificat în ultima perioadă sprijinul acordat tuturor instituţiilor publice, centrale şi locale, în materie de securitate cibernetică - inclusiv prin sesiuni de informare dedicate conducerii instituţiilor şi personalului IT, privind riscurile actuale, obligaţiile legale şi măsurile de protecţie necesare. Acest demers va continua în lunile următoare şi reflectă angajamentul Guvernului de a ridica standardul de securitate cibernetică la nivelul întregului sistem public”. anunţă Guvernul.

Executivul a mai transmis că incidentul este tratat cu seriozitate, iar infrastructura este supusă unor măsuri suplimentare de securizare.

Printre măsurile aplicate se numără segmentarea rețelei, introducerea autentificării multi-factor pentru toate conturile privilegiate și monitorizarea continuă a sistemelor.

Guvernul a anunțat că va publica o nouă informare în momentul în care va putea comunica un termen ferm pentru repornirea e-Terra.