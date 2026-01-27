Instituțiile publice din țară ar urma să fie interconectate prin cloud. Oana Gheorghiu a anunțat când va fi lansat 

Instituțiile publice din România urmează să fie interconectate printr-un sistem de tip cloud, care va permite schimbul rapid de date între diferite structuri ale statului. Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat că, deși România a schimbat multe în zona de digitalizare, aceste modificări au fost fragmentate. „România a făcut multe lucruri în zona de digitalizare, dar foarte fragmentat”, a spus aceasta, la un post de radio.

Vicepremierul a declarat că, deși România a făcut pași importanți în digitalizare, lipsa unei viziuni unitare a dus la apariția unor sisteme care nu comunică între ele. Potrivit acesteia, în absența unor decizii la nivel național privind achiziția de servicii digitale, mai multe primării au ajuns să cumpere aceleași tipuri de softuri, fără a exista o coordonare centrală.

„România a făcut multe lucruri în zona de digitalizare, dar foarte fragmentat. Sunt baze de date care nu comunică între ele, nu au existat nişte decizii la nivel naţional privind achiziţia unor servicii de digitalizare pentru primării, de aceea cred că se întâmplă ca aceleaşi softuri să fie vândute de mai multe ori primăriilor, dacă ar exista o altfel de achiziţie”, a spus aceasta, la Europa Liberă România.

Un element central al acestui demers este cloud-ul guvernamental, care, potrivit vicepremierului, ar urma să devină complet operabil în vara acestui an.

„Ce încercăm noi să facem acum este să aducem pe toată lumea la masă, avem cloud-ul guvernamental care va deveni funcţional. Este prevăzut în vara aceasta. (...) Din discuţiile pe care le-am avut cu cei la ADR, ştiu că în vara aceasta cloud-ul guvernamental va deveni complet operabil”, a explicat aceasta.

Oana Gheorghiu a subliniat că utilizarea cloud-ului guvernamental nu va fi obligatorie. Multe instituții dispun deja de propriile sisteme informatice, în care au fost investite fonduri semnificative.