Reforma administrativ-teritorială începe în Republica Moldova. Peste 240 de primării implicate în procesul de amalgamare

Republica Moldova. Peste 240 de primării din Republica Moldova participă deja la procesul de reformă administrativ-teritorială, care urmărește comasarea unităților administrativ-teritoriale pentru a crea localități dezvoltate, cu servicii mai bune și administrații eficiente. Prima etapă a reformei constă în consultări publice, la care sunt invitați primarii, reprezentanții autorităților locale, experții și cetățenii.

Secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu a precizat că o primă etapă a reformării administrației publice locale inițiată de autorități este amalgamarea voluntară, însă procesul decurge lent. Până acum, 34 de primării au pornit procedura de amalgamare voluntară sau circa 3,8% din totalul celor 898 câte există în R. Moldova.

„Obiectivul principal este să creăm localități dezvoltate, primării puternice și servicii mai bune aproape de oameni. Suntem conștienți de complexitatea acestei reforme și de îngrijorările care există. De aceea este important să facem schimbările împreună, responsabil, pentru a crește nivelul de trai al tuturor oamenilor – din sate îndepărtate și din orașe centrale”, a declarat Buzu.

În paralel, autoritățile încurajează amalgamarea voluntară a primăriilor, simplificând procedurile, alocând resurse financiare suplimentare și oferind sprijin operațional. Cetățenii vor beneficia de mai mulți bani pentru proiecte locale, servicii mai bune și mai puțină birocrație.

În locul primăriilor care se comasează, vor fi create centre integrate de prestare a serviciilor, unde oamenii vor putea obține actele necesare într-un singur punct, unde vor lucra asistenți sociali, lucrători comunitari, polițiști și facilitatori comunitari.

Precizăm că, amalgamarea voluntară este un proces de comasare benevolă a două sau a mai multe unități administrativ-teritoriale de nivelul întâi, în baza deciziilor consiliilor locale, cu respectarea procedurilor prevăzute de legislație, pentru a forma o singură unitate administrativă.

De la lansarea procesului de „amalgamare voluntară” în 2024, doar două grupuri de localități au finalizat procedurile. Grupul Leova, care include orașul Leova și satele Sârma, Tochile-Răducani și Sărata-Răzeși, cu o populație de circa 8.000 de locuitori, și grupul Călinești din raionul Fălești, format din satul Călinești, comuna Chetriș și satul Hâncești, cu peste 4.000 de locuitori.

Conceptul de reformă discutat public prevede reorganizarea țării în cinci regiuni sau, alternativ, în zece raioane, reducând numărul primăriilor și reorganizând consiliile raionale.

Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a subliniat că până la alegerile locale din 2027 trebuie adoptată o decizie politică clară privind noua structură administrativ-teritorială, astfel încât primarii și consilierii să fie aleși conform noilor unități.

„Denumirea unităților fie județe, fie regiuni, contează mai puțin. Important este ca serviciile publice să fie organizate eficient și fondurile publice gestionate mai bine. Reforma va permite cetățenilor să beneficieze de servicii de calitate, apropiate de ei”, a declarat Grosu.

Anul 2026 marchează trecerea de la amalgamarea voluntară la etapa de implementare normativă. În proiectul Legii bugetului de stat pentru acest an sunt prevăzute peste 173 de milioane de lei pentru procesul de amalgamare, dublu față de anul precedent, însă rata de absorbție a fondurilor pentru amalgamarea voluntară este de aproximativ 25%.

Cu o populație de circa 2,4 milioane de locuitori, Republica Moldova rămâne una dintre cele mai fragmentate țări din Europa, având aproape 900 de primării, 32 de raioane și o unitate teritorială autonomă. Reforma administrativ-teritorială urmărește consolidarea unităților pentru a spori capacitatea acestora de a oferi servicii publice eficiente și pentru a reduce cheltuielile inutile ale administrației.