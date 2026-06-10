Republica Moldova. Candidatul la funcţia de premier al României, Eugen Tomac, a anunţat trei priorităţi pentru relaţia cu Chişinăul. Acestea se referă la mass-media, educaţie şi sport.

Cele trei priorităţi se regăsesc în Programul de guvernare, făcut public de candidatul la şefia Guvernului de la Bucureşti.

Moldovenii care deţin şi cetăţenie română, precum şi cei care se declară unionişti, îşi pun mari speranţe în Eugen Tomac dacă va ajunge premier, deoarece deţine şi cetăţenia Republicii Moldova.

Eugen Tomac a anunţat că una din priorităţile sale pentru Republica Moldova este crearea unui spațiu comunicațional comun. Aceasta prevede că toate entitățile media din România, posturi de televiziune și radio, să aibă acces pe piața media din Republica Moldova. Iar cele din Republica Moldova - în România.

„În mod natural, putem ajuta Republica Moldova în procesul de combatere a acestui proces de dezinformare și de rusificare, pentru că, în continuare, e o problemă destul de serioasă influența presei de limbă rusă. Este un demers pe care îmi doresc să-l facem”, a declarat candidatul la şefia Guvernului.

Alte două priorităţi anunţate de potenţialul prim-ministru al României sunt proiectele din domeniul Educaţiei şi sportul.

Tomac s-a pronunţat pemtru o curriculă şcolară comună pentru Republica Moldova şi România.

„De asemenea, cred că, pe plan educațional, nu văd de ce nu am putea avea o curriculă comună. Nu în ultimul rând, eu cred că este foarte bine să încurajăm activitățile sportive”, a declarat candidatul la funcţia de premiera al României, Eugen Tomac.

Născut în sudul Basarabiei, oe teritoriul Ucrainei, Tomac a renunţat la cetăţenia ucraineană , pentru a obţine, pe lângă cetăţenia română, şi cetăţenia Republicii Moldova. Astfel, dacă va fi votat de Parlament, Tomac va deveni primul şef de Guvern al României, care deţine şi cetăţenia Republicii Moldova.

Totodată, Eugen Tomac şi-a construit cariera sa politică s-a construit în jurul temei românilor din diaspora și a relației cu Republica Moldova. Tomac este şi naşul de cununie a unui politician unionist de la Chişinău. Este vorba despre Dragoş Galbur, preşedintele Partidului Naţional Moldovenesc.

„Sunt implicat, ataşat, susţin Republica Moldova şi eu cred că trebuie să luăm lucrurile aşa cum sunt şi să promovăm şi să salvăm ceea ce se poate. Iar Republica Moldova este unul dintre obiectivele mele", a afirmat Eugen Tomac, citat de News.ro.