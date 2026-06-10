Premierul desemnat Eugen Tomac continuă miercuri consultările pentru formarea noului Executiv și urmează să stabilească numele care vor prelua ultimele portofolii rămase neocupate. Potrivit unor surse politice, șeful viitorului Guvern a avut o întâlnire cu președintele Nicușor Dan și poartă discuții cu persoanele vizate pentru conducerea unor ministere-cheie.

Procesul de formare a noului Cabinet intră în etapa finală, iar Eugen Tomac urmează să definitiveze în cursul zilei lista completă a viitorilor membri ai Guvernului. Surse politice susțin că premierul desemnat a părăsit Parlamentul pentru o serie de întâlniri cu persoane care ar putea primi portofolii ministeriale în viitorul Executiv.

Înainte de aceste discuții, Tomac a avut o nouă întrevedere cu reprezentanții grupului parlamentar al Minorităților Naționale.

Printre deciziile care urmează să fie luate se află și desemnarea celui de-al treilea vicepremier, responsabil de domeniul digitalizării. În formula guvernamentală pregătită de Eugen Tomac sunt prevăzute trei poziții de vicepremier. Pentru două dintre acestea au fost deja validate numele lui Sorin Costreie și Radu Burnete.

Sorin Costreie este propus și pentru funcția de ministru al Educației.

Potrivit informațiilor disponibile până în acest moment, premierul desemnat urmează să decidă cine va conduce Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Justiției, Ministerul Sănătății, Ministerul Finanțelor și Ministerul Energiei.

Surse apropiate procesului de negociere au declarat că există variante de miniștri pentru toate aceste portofolii, inclusiv nume care nu au fost vehiculate până acum în spațiul public.

După discuțiile programate pentru miercuri, Eugen Tomac urmează să facă publică lista completă a viitorului Cabinet.

În cursul dimineții, Eugen Tomac s-a întâlnit cu președintele Nicușor Dan, au declarat surse oficiale. Potrivit acelorași surse, cei doi ar putea avea o nouă întrevedere și în partea a doua a zilei.

După finalizarea programului de guvernare, premierul desemnat va continua consultările cu formațiunile parlamentare înainte de prezentarea oficială a echipei guvernamentale.

„Prioritatea zero în acest moment este definitivarea listei de miniștri și stabilirea programului de guvernare”, au declarat sursele.

Până la această etapă a negocierilor, pentru mai multe portofolii au fost deja anunțate propuneri.