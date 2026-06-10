Premierul desemnatEugen Tomac continuă miercuri negocierile pentru formarea guvernului și este așteptat să se întâlnească cu președintele Nicușor Dan pentru a-i prezenta lista miniștrilor. În paralel, Tomac a respins categoric zvonurile că și-ar depune mandatul.

Pe lângă întâlnirea cu președintele Nicușor Dan, premierul desemnat continuă miercuri seria de negocieri, urmând să se întâlnească din nou cu grupul minorităților naționale și cu parlamentarii independenți. Tot miercuri este așteptat să prezinte lista miniștrilor din cabinetul său.

Tomac mai are la dispoziție până pe 14 iunie pentru a depune în Parlament lista de miniștri și programul de guvernare. O propunere de guvern are nevoie de 233 de voturi pentru a fi învestită.

Marți seară, premierul desemnat a ieșit public pentru a dezminti zvonurile care circulau în spațiul politic privind o posibilă retragere a mandatului. „Circulă un zvon că mâine aș intenționa să îmi depun mandatul, în urma unei presupuse lipse de sprijin din partea partidelor politice. Este FALS! Mandatul pe care l-am primit cu onoare și responsabilitate de la președintele Nicușor Dan este să formez Guvernul și, bineînțeles, voi duce această procedură până la votul Parlamentului", a scris Tomac pe Facebook.

Premierul desemnat a mai spus că rămâne încrezător în privința votului de învestitură. „Sunt încrezător, totuși, așa cum am afirmat de fiecare dată după consultări, că votul va fi unul favorabil. Toți cei care trâmbițează ipoteze menite să dividă nu au niciun temei și fac, așadar, apel la vigilență. Avem nevoie, mai mult ca oricând, să rămânem uniți și concentrați pe același scop: formarea Guvernului și obținerea votului de învestitură", a adăugat Tomac.

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a vorbit despre situașia în care se află premierul desemnat, declarând că Tomac i-a lăsat impresia unui om izolat politic. „Am avut impresia că e un om singuratic, care caută majoritate pentru un guvern tehnocrat. Nu știu dacă are convingerea că va trece sau nu, dar nu-mi dau seama aici, nu vreau să speculez. El ne-a zis că face procedura parlamentară până la sfârșit. La un moment dat l-am întrebat dacă nu există o majoritate de 233 de voturi, depui mandatul sau nu? Merg și fac procedura parlamentară, a răspuns", a spus Kelemen Hunor.

Liderul UDMR a mai declarat că a văzut o listă parțială a cabinetului propus de Tomac și că nu a înțeles criteriile de selecție ale viitorilor miniștri: „Am văzut o listă de Cabinet, nu erau toate pozițiile ocupate sau nominalizările făcute, din care îmi reiese că se caută un guvern unde vin oameni fără experiență politică. N-ar fi o problemă dacă sunt manageri buni, vin oameni care au fost selectați pe niște criterii care îmi scapă mie".

Kelemen Hunor a precizat că UDMR nu a luat încă o decizie formală privind susținerea guvernului Tomac, dar că în acest moment nu are argumente pentru a-l sprijini: „Noi încă nu am luat o decizie. Domnule, nu avem argumente de a susține acest guvern, dar decizia formală noi nu am luat-o".

Hunor a mai apreciat că președintele Nicușor Dan a avut dreptate când l-a nominalizat pe Tomac, întrucât niciun partid nu a oferit o variantă proprie de premier în cadrul consultărilor: „Nici PSD, nici PNL, nici USR, nici noi nu am propus un premier. Și atunci, președintele, ce era să facă? A căutat o soluție despre care, în acest moment, putem spune că încă nu are o majoritate parlamentară".

Întrebat de ce Tomac nu a inițiat consultări cu AUR, Kelemen Hunor a avut un răspuns tranșant. „Este un grup eterogen. Dacă vrei să mergi cu ei în întuneric, în pădure și sunt în spatele tău, îți asumi un risc uriaș", a spus liderul UDMR, adăugând că, din manifestările parlamentare de până acum, deputații și senatorii din acel grup nu i se par pro-occidentali.

Dacă Tomac nu reușește să strângă cele 233 de voturi necesare, președintele Nicușor Dan ar avea deja variante de rezervă, potrivit unor surse politice. Prima opțiune analizată este tot un executiv tehnocrat, cu Radu Burnete, actualul consilier prezidențial pe probleme economice, în funcția de premier.

A doua variantă îl vizează pe Alexandru Nazare, actualul ministru al Finanțelor, care ar putea fi alternativa ce reface fosta coaliție de guvernare în jurul unui premier tehnocrat, condiție pusă de Nicușor Dan. Surse din PSD au confirmat că această variantă se discută deja la nivelul partidului și este negociată inclusiv cu lideri din PNL din tabăra celor care îl contestă pe Ilie Bolojan.