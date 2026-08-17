Eugen Tomac: Nicușor Dan va face o nouă nominalizare de premier

Consilierul prezidențial Eugen Tomac susține că președintele Nicușor Dan va face, „în perioada următoare”, o nouă desemnare pentru funcția de prim-ministru, după ce va fi identificată o formulă politică ce poate obține sprijinul necesar în Parlament.

Declarația a fost făcută luni, 17 august, în contextul crizei politice care continuă să blocheze formarea unui nou guvern.

Tomac afirmă că șeful statului este în contact permanent cu liderii formațiunilor politice și că noua nominalizare va fi făcută atunci când va exista o variantă cu suficiente șanse de a primi votul de învestitură.

Potrivit consilierului prezidențial, obiectivul este ca următoarea propunere să treacă de Parlament.

Eugen Tomac a explicat că, în ultimele trei luni, președintele Nicușor Dan a avut două nominalizări pentru funcția de premier care nu au dus la formarea unui guvern cu puteri depline.

„În următoarea perioadă, atunci când se va găsi o formulă convingătoare pentru partidele politice de a depăși acest moment, președintele va face o nouă desemnare care va și trece în mod sigur prin Parlament”, a declarat Tomac la Digi24.

Afirmația indică faptul că Palatul Cotroceni nu intenționează să facă o nouă nominalizare fără o perspectivă clară de susținere parlamentară.

Potrivit lui Tomac, Nicușor Dan este implicat în negocierile pentru depășirea blocajului politic și discută cu reprezentanții partidelor despre variantele care ar putea permite formarea unui nou Executiv.

„Este deplin angajat într-un dialog intens cu toți actorii implicați pentru a depăși acest moment complicat pentru România”, a spus consilierul prezidențial.

Tomac a precizat că și la întâlnirea de săptămâna trecută au fost discutate criza politică și soluțiile aflate pe masa negocierilor.

Criza guvernamentală a intrat într-o nouă etapă după ce Eugen Tomac și-a depus mandatul de premier desemnat în luna iunie, după ce nu a reușit să obțină sprijinul politic necesar.

Ulterior, Nicușor Dan l-a desemnat pe liberalul Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru. Parlamentul a respins însă Guvernul Veștea, ceea ce a obligat președintele să reia procesul pentru identificarea unei soluții politice.

În cazul lui Tomac, președintele îl desemnase inițial pe 4 iunie să formeze Guvernul. Potrivit AGERPRES, premierul desemnat trebuia să solicite Parlamentului votul de încredere asupra programului și a listei Cabinetului în termen de 10 zile de la desemnare.

Declarațiile lui Eugen Tomac sugerează că președintele urmărește să evite o nouă nominalizare fără șanse reale de învestire. Pentru formarea unui Guvern cu puteri depline este necesar ca premierul desemnat și echipa sa să obțină votul de încredere al Parlamentului.

În acest context, discuțiile dintre Cotroceni și partidele parlamentare rămân esențiale pentru stabilirea formulei care ar putea asigura majoritatea necesară.