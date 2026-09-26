Vicepremierul desemnat din partea UDMR, Tánczos Barna, propus ministru al Agriculturii în Cabinetul condus de Siegfried Mureșan, a declarat că există în continuare șanse ca negocierile de la începutul săptămânii viitoare să ducă la formarea unei majorități care să voteze Guvernul în Parlament. El a afirmat că, dacă acest lucru nu se va întâmpla, prioritatea va fi o nouă desemnare și formarea unui Guvern responsabil.

Tánczos Barna a fost întrebat, sâmbătă, dacă UDMR este pregătită să susțină o nouă desemnare de premier în cazul în care Guvernul Siegfried Mureșan nu va primi votul de învestitură.

„Nu trebuie să susținem o nouă desemnare de premier, pentru că desemnarea se face la nivelul Administrației Prezidențiale, la domnul președinte Nicușor Dan. Considerăm că este vitală pentru țară votarea unui guvern în cel mai scurt timp posibil. Este și motivul pentru care astăzi ne aflăm aici. Angajații, întreprinzătorii, pensionarii așteaptă un guvern care să fie cu puteri depline”, a afirmat Tánczos Barna.

Tánczos Barna a precizat că, în opinia sa, Cabinetul Mureșan poate obține voturile necesare în urma negocierilor care vor avea loc luni, marți și în zilele următoare.

„Eu cred în continuare că există șanse în urma negocierilor care urmează luni, marți sau zilele următoare la o majoritate și în această formulă, dacă nu se va întâmpla, cu siguranță prioritatea numărul unu după un vot în Parlament este o nouă desemnare, un vot pentru un guvern responsabil care să ducă mai departe aceste măsuri”, a declarat reprezentantul UDMR.

Pentru a primi votul de învestitură, Guvernul Mureșan are nevoie de 233 de voturi. Deocamdată, Cabinetul nu dispune de numărul necesar de voturi, în condițiile în care PSD și AUR nu intenționează să voteze în favoarea noului Executiv.

Premierul desemnat Siegfried Mureșan a declarat că, în cazul în care Guvernul său nu va fi votat de Parlament, președintele României ar putea declanșa alegeri anticipate.

Mureșan a făcut declarația sâmbătă, după ce a depus la Parlament lista Guvernului și programul de guvernare în vederea obținerii votului de învestitură.

Premierul desemnat a precizat că știe că președintele Nicușor Dan a exclus până în prezent varianta alegerilor anticipate. El a afirmat însă că, dacă actuala criză politică nu va fi rezolvată, ar trebui mers în fața alegătorilor, pentru ca aceștia să fie întrebați pe cine doresc să aibă majoritate în Parlament.

Astfel, în cazul în care Guvernul Mureșan nu obține votul de învestitură, Tánczos Barna a indicat o nouă desemnare drept prioritate, în timp ce Siegfried Mureșan a vorbit despre posibilitatea alegerilor anticipate.