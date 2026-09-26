Premierul desemnat Siegfried Mureșan a respins, sâmbătă, ideea că programul de guvernare al viitorului Cabinet ar fi fost elaborat cu ajutorul Inteligenței Artificiale. El a spus că toate ideile au fost dezvoltate împreună cu experții PNL, USR și UDMR și a precizat, în schimb, că a folosit tehnologia informației pentru formatarea documentului, inclusiv pentru „liniile și punctulețele”.

Mureșan a făcut declarația după ce a depus la Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor propuși pentru Cabinetul susținut de PNL, USR și UDMR. Programul are 28 de direcții, inclusiv un capitol dedicat digitalizării și utilizării inteligenței artificiale în administrația publică.

Întrebat dacă programul de guvernare a fost elaborat cu Inteligența Artificială, Siegfried Mureșan a respins această variantă și a atribuit elaborarea documentului experților celor trei formațiuni care susțin Guvernul.

„Toate ideile pe care noi le-am introdus în programul de guvernare sunt idei elaborate cu inteligența umană, toată munca pe care am făcut-o la programul de guvernare am făcut-o împreună cu experții celor trei partide; am formatat programul de guvernare, am făcut liniile şi punctuleţele şi aşa mai departe cu tehnologia informaţiei, aşa cum cu toţii, în era modernă, facem de mulţi ani de zile”, a afirmat Mureșan.

Premierul desemnat a explicat că ideile din document provin din contribuțiile colegilor din PNL, USR și UDMR, dar și din administrația locală și centrală și din grupurile parlamentare.

Mureșan a precizat că în program au fost incluse și propuneri primite din societate, de la fermieri, întreprinzători, sindicate și asociații patronale.

„Dar nu l-am scris de mână cu pixul, ci l-am scris pe calculator, şi am folosit tehnologia informaţiei şi mijloacele IT care ne fac pe toţi mai eficienţi în anul 2026”, a mai explicat Siegfried Mureșan.

Utilizarea tehnologiei și a Inteligenței Artificiale apare, de altfel, și în programul de guvernare depus de premierul desemnat. Documentul prevede folosirea unor instrumente de inteligență artificială, cu respectarea protecției datelor, pentru îmbunătățirea serviciilor publice.